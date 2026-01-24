La Plataforma en Defensa de Feve en León se marca como próximo objetivo que el tren llegue al centro

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

“El pasado domingo conseguimos que las vías del tren no se tapen y estamos convencidos de que no se van a cubrir, por lo que el siguiente objetivo por el que pelearemos es que el tren llegue a la Estación de Matallana, en el centro de la ciudad, y no se quede solamente en el apeadero de La Asunción”, aseguró hoy la portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, Isabel López, una semana después de que más de 6.000 personas recorrieran las calles de la capital leonesa para defender Feve.

Con la pena de “no haberlo podido celebrar como merecía” como consecuencia de “la tragedia” ocurrida en Adamuz (Córdoba), Isabel López trasladó hoy su “satisfacción” por el “éxito de la convocatoria” de la pasada semana y lo hizo durante la celebración de un corte reivindicativo celebrado en la avenida de Padre Isla y que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del siniestro.

La portavoz de la Plataforma considero que el pasado domingo “quedó claro que la gente no quiere que se tapen las vías”, como tampoco quiere “un gasto de dos millones de euros para tener lo mismo que hay ahora”, es decir, un autobús que traslada a los viajeros de Feve desde el apeadero de La Asunción hasta el centro de la ciudad.

Por ello, se mostró satisfecha de que el mensaje trasladado en la manifestación “haya llegado a los políticos”, ya que el futuro de Feve es “una decisión política”, aunque los ciudadanos “seguirán empujando”, ahora “con más fuerza”.

“Todo el mundo nos decía siempre que la solución estaba en el diálogo y que teníamos que conseguir que el Ayuntamiento de León, el Ministerio de Transporte y la Junta de Castilla y León se unieran y si la solución está en que se junten y tiren para adelante, pues bienvenido sea, porque lo que queremos son soluciones, vengan de donde vengan”, finalizó la portavoz de la Plataforma en Defensa de Feve en León, no sin antes pedirle a las tres administraciones que “se sienten, hablen y colaboren”.