Los bomberos intervienen ante la caída de cascotes en el entorno de la Catedral de León

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de León procedieron ayer a la retirada de varios cascotes en el edificio del antiguo Seminario de la Diócesis de León, ante el riesgo que comportaba para la seguridad de los viandantes, después de que varias llamadas advirtieran de la existencia de una zona de riesgo por desprendimiento de objetos en el entorno de la plaza de Regla.

Un vehículo escala del Cuerpo Municipal de Bomberos procedió a retirar los elementos de la zona en la que se encontraban y revisó las instalaciones con el fin de poder garantizar la libre circulacion de los peatones por el entorno de la zona.

Una vez que se procedió a la tarea, se continuó con la revisión de los elementos aledaños, para cerciorarse de que no se repetían circunstancias de estas características.

La jornada del sábado se desarrolló con tranquilidad en lo tocante al resto de las cuestiones de la jornada urbana en la capital.