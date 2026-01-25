San Andrés blinda sus suministros con contratos de 1,5 M por eficiencia

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha dado un paso en su estrategia de ordenación de las arcas municipales. El equipo de gobierno ha culminado la adjudicación del contrato de suministro de gas a la empresa Servigás Siglo XXI, una pieza clave que se suma a la regularización de otros grandes suministros como la electricidad y el combustible.

Con este movimiento, el Ayuntamiento no solo busca una gestión más transparente, sino también generar un ahorro significativo y una planificación técnica que evite los «desajustes presupuestarios de etapas anteriores», señalan. El nuevo contrato de gas se ha formalizado por un importe de 218.876 euros (IVA incluido) para el primer año, con la posibilidad de una prórroga por una anualidad adicional. Esta adjudicación garantiza el calor y el funcionamiento de infraestructuras críticas para el día a día de los vecinos, desde servicios sociosanitarios como el centro de día, el consultorio médico del barrio de La Sal o la escuela infantil, hasta instalaciones deportivas y culturales de referencia como el pabellón Camino de Santiago, la piscina municipal, la Escuela de Música y el área joven. «Esta adjudicación no es un hecho aislado», valora el concejal de Servicios Generales, Alejandro Calvo, quien destaca que este mandato está marcado por un «esfuerzo claro por poner orden» en la contratación pública. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha logrado poner bajo el paraguas de la contratación reglada los dos grandes pilares energéticos: el gas y el suministro eléctrico, este último con una partida de 749.771 euros. A estos se suma la renovación del contrato de combustible, formalizado por 233.341 euros, cerrando así el círculo de los suministros básicos necesarios para el funcionamiento de la flota municipal y la maquinaria de servicios. «Es un paso fundamental para garantizar el control, la previsión y la eficiencia en uno de los capítulos más relevantes del gasto municipal», señalan desde el Ayuntamiento. La hoja de ruta de la Concejalía de Servicios Generales tiene su próxima parada esta semana. Está previsto que se proceda a la adjudicación del servicio de limpieza de interiores, un contrato que salió a licitación por 259.763 euros.

Mejoras en limpieza

Aunque el Ayuntamiento ya contaba con este servicio, el nuevo pliego no es una simple renovación.

El equipo de gobierno ha diseñado una licitación que incorpora mejoras tanto en la organización como en la calidad de la prestación. Entre las novedades más destacadas figura la ampliación del catálogo de edificios municipales atendidos, adaptando el servicio a la realidad actual del municipio y garantizando que todas las dependencias, tanto administrativas como de uso ciudadano, presenten un estado óptimo de mantenimiento. Con este paquete de contratos, San Andrés del Rabanedo busca dejar atrás la gestión de facturas aisladas para pasar a un modelo de contratos marco que permiten una fiscalización mucho más estricta del gasto y, sobre todo, una mejora directa en los servicios que percibe el ciudadano. Por otroi lado y después del rosario de críticas y de las toneladas de basura que se acumularon durante días en las vías públicas de San Andrés del Rabanedo, UPL asegura que reforzará la plantilla operativa del Ayuntamiento para dar respuesta al cuidado de las calles y las zonas verdes del municipio, como insistentemente demandan los vecinos. A finales de este mismo mes, prevé incorporar a 20 nuevos trabajadores procedentes del programa EmpleaCyL, una inyección de personal que permitirá intensificar las labores de mantenimiento durante los próximos seis meses.