Así será esta semana en León según la Aemet: fuertes vientos y nevadas

La provincia de León comienza esta última semana de enero bajo la influencia de una meteorología complicada que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar diversos avisos. El viento será el principal protagonista durante las primeras jornadas, con rachas que en la meseta podrían alcanzar los 70 u 80 kilómetros por hora, lo que mantendrá la alerta amarilla en gran parte del territorio leonés.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un predominio de cielos muy nubosos con lluvias que serán más persistentes durante la primera mitad de la semana. La cota de nieve se situará en niveles relativamente bajos, oscilando entre los 700 y los 1.100 metros dependiendo de la jornada, lo que provocará acumulaciones significativas en las zonas de montaña y obligará a extremar las precauciones en los puertos de la red secundaria.

Las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, con máximas que difícilmente superarán los 9 grados en la capital y mínimas que rozarán los valores negativos, favoreciendo la aparición de heladas débiles. Hacia el final de la semana, se prevé que el tiempo tienda a estabilizarse ligeramente, aunque el ambiente frío y la nubosidad variable seguirán marcando el pulso de la ciudad y sus alrededores.