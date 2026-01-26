La casa okupada de Álvaro López Núñez se reinventa

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Durante años, los vecinos de los edificios colindantes alertaron de la okupación del número 44 de la avenida Álvaro López Núñez de la capital leonesa. Los enganches ilegales a la luz colgaban por las ventanas, con los empalmes tapados con ropa, el local comercial estaba lleno de basura, el portal se abría a todo tipo de actividades ilícitas... Las denuncias presentadas acabaron con el desalojo que ahora dará paso a la rehabilitación del inmueble. La licencia concedida por el Ayuntamiento de León da ahora permiso para la construcción de dos garajes y cuatro trasteros en la planta baja, una vivienda por cada uno de los cuatro pisos superiores y otra más en el bajo cubierta. | á. c.