La casa okupada de Álvaro López Núñez se reinventa
Durante años, los vecinos de los edificios colindantes alertaron de la okupación del número 44 de la avenida Álvaro López Núñez de la capital leonesa. Los enganches ilegales a la luz colgaban por las ventanas, con los empalmes tapados con ropa, el local comercial estaba lleno de basura, el portal se abría a todo tipo de actividades ilícitas... Las denuncias presentadas acabaron con el desalojo que ahora dará paso a la rehabilitación del inmueble. La licencia concedida por el Ayuntamiento de León da ahora permiso para la construcción de dos garajes y cuatro trasteros en la planta baja, una vivienda por cada uno de los cuatro pisos superiores y otra más en el bajo cubierta. | á. c.