El fuerte viento azota León: aviso amarillo por rachas máximas de 80 km/h en la Cordillera Cantábrica

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por viento en varias zonas de la provincia de León, afectada principalmente por los coletazos de la borrasca Ingrid, que continúa dejando rachas intensas en el norte de Castilla y León.

Según la información oficial, el aviso se centra en la Cordillera Cantábrica de León, donde se esperan rachas máximas de hasta 80 km/h: desde las 21:00 horas hasta las 23:59 horas.

Mañana, martes 27 de enero, la alerta permanecerá activa desde las 00.00 horas hasta las 06.59 horas.

Además, en la zona baja de León se prevén rachas de hasta 70 km/h durante la madrugada del martes 27, de 00:00 a 06:59 horas.

La Aemet recomienda extremar la precaución en zonas expuestas, como áreas montañosas, carreteras de montaña y espacios abiertos.

Aunque el aviso es de nivel amarillo (riesgo bajo a moderado), las rachas previstas pueden causar incidencias puntuales, como caídas de ramas, vuelcos de contenedores o problemas en infraestructuras expuestas.

El resto de la provincia mantiene un tiempo inestable típico de invierno, con cielos nubosos, posibles precipitaciones débiles y temperaturas frescas (mínimas en torno a 0-3 °C y máximas de 8-12 °C en la capital). No se esperan avisos adicionales por nieve o lluvias intensas en estas franjas horarias.

Desde el 112 de Castilla y León y Protección Civil se insta a la población a seguir las actualizaciones en la web de AEMET y a llamar al teléfono de emergencias 112 ante cualquier incidencia relacionada con el viento.