CSIF denuncia ante Trabajo la "situación crítica" por falta de limpieza en la cárcel de Mansilla

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denunció ante la Dirección del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas y ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León la “situación crítica” causada por las “graves deficiencias” del servicio de limpieza, los que “está generando un grave deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias del centro y un riesgo evidente para la salud de los trabajadores”.

En los escritos remitidos a ambas instancias, CSIF explicó que el servicio de limpieza presenta “importantes carencias estructurales”, derivadas fundamentalmente de “la insuficiencia de personal, la falta de cobertura de ausencias, la reducción efectiva de horas de limpieza y una organización del trabajo claramente deficiente”. Esta situación lleva a que “numerosas dependencias” no se limpien con la frecuencia mínima exigible en un centro penitenciario, “especialmente en zonas sensibles”, como cabinas de módulos, oficinas, enfermería, áreas comunes, aseos y espacios de uso compartido.

El sindicato advirtió que estas deficiencias no son puntuales, sino “persistentes en el tiempo”, y recordó que ya han sido trasladadas en reiteradas ocasiones “sin que se hayan adoptado medidas correctoras eficaces por parte del centro penitenciario” a pesar de tratarse de una situación “especialmente grave” al mantenerse “en un entorno donde la higiene es un elemento esencial de prevención de enfermedades, más aún tras la experiencia de la pandemia y ante la convivencia diaria de un elevado número de personas”.

En su escrito a la Inspección de Trabajo, CSIF solicitó que se verifique el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, al entender que la falta de limpieza adecuada puede suponer una exposición innecesaria a riesgos biológicos, además de un incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de seguridad y salud laboral.

Entre las exigencias planteadas también se encuentran el refuerzo inmediato del personal de limpieza, la cobertura de bajas, vacaciones y ausencias, la revisión de los horarios y frecuencias de limpieza, así como un control efectivo del servicio para garantizar que se presta conforme a los estándares mínimos exigibles en un centro de estas características.

El sindicato advirtió que estará “vigilante” ante las peticiones formuladas, así como que no descarta emprender nuevas acciones sindicales y administrativas si no se adoptan soluciones urgentes que pongan fin a una situación “insostenible”.