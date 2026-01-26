Atropellan a una mujer de 38 años en el barrio de la Sal

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Un nuevo atropello en la capital de León ha vuelto a ocurrir en el principio de esta semana.

En concreto, el Servicio de Emergencias de Castilla y León ha recibido la alerta a las 13.52 horas del mediodía de este lunes, cuando un turismo ha arrollado a una mujer en la calle Orozco, número 18.

La afectada estaba consciente pero alegaba dolor en un brazo.

Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.