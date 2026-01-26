Atropellan a una mujer de 38 años en el barrio de la Sal
La afectada estaba consciente pero alegaba dolor en un brazo
Un nuevo atropello en la capital de León ha vuelto a ocurrir en el principio de esta semana.
En concreto, el Servicio de Emergencias de Castilla y León ha recibido la alerta a las 13.52 horas del mediodía de este lunes, cuando un turismo ha arrollado a una mujer en la calle Orozco, número 18.
Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.