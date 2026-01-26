Las fotos de las 322 distinciones en León a los funcionarios públicos por su permanencia en el servicio

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, presidió hoy el acto de entrega de las distinciones que se concedieron a un total de 322 empleados públicos de la Administración Regional por la permanencia en el servicio y por su jubilación el pasado año.

En un día “para reconocer el trabajo de toda la plantilla de la administración en la provincia”, Eduardo Diego quiso “agradecer y poner en valor” la labor diaria de los trabajadores, ya que “posibilita que servicios a los que acuden a diario los ciudadanos se puedan prestar y llevar a cabo”.