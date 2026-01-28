Nélida de Andrés gana enteros para ser la nueva directora de Villahierro

La subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, Nélida de Andrés, se convertirá en la próxima directora de la penitenciaría afincada en Mansilla de las Mulas, de fructificar los movimientos que se están llevando a cabo en las últimas semanas, a expensas de confirmación oficial desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Releva en el cargo a Henar García Casado, muy cansada por el notable esfuerzo que ha supuesto su gestión en los últimos años, en el transcurso del cual llegó incluso a ser víctima de un conato de secuestro en el interior de las instalaciones.

No será el único movimiento destacado. El subdirector de Seguridad también ha dejado ver su interés por abandonar el puesto que ocupa y será relevado previsiblemente por la Subdirectora de Administración. Fernando y Ana son dos personas con especial carisma en la vida diaria del centro. Para asentar el organigrama con estos movimientos, se espera la llegada de al menos un cargo de cierto peso, procedente de fuera de León.

La presumible nueva directora y su futurible antecesora han seguido caminos similares. Las dos llegaron a la máxima responsabilidad después de ejercer como psicólogas del centro. Nélida tiene una vocación política progresista reconocida. Fue candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), aunque no logró su objetivo de conseguir un escaño. Eran las elecciones de 2015. Suma en la actualidad más de 25 años de trabajo en el área de drogodependencias de la cárcel y en los módulos de respeto de la prisión.

Henar García Casado había sido estudiante de Psicología, y después de Criminología. Acudió a hacer prácticas cuando era estudiante y después ya enlazó y se quedó como voluntaria de la Asociación Castellana y leonesa de Ayuda a Drogodependientes (Aclad), y posteriormente comenzó en Cruz Roja. S paso por la penitenciaría la ha fatigado notablemente y no ha trascendido aún su futuro.

Henar García, la anterior directora, arrastraba un tremendo cansancio fruto de su intensa labor en los últimos años en el cargo