Varios trenes que salen desde León acumulan retrasos de hasta casi una hora para ir a Madrid

Un Alvia en la estación de trenes de León. DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La estación de León ha registrado esta mañana importantes retrasos en varios servicios ferroviarios con destino a Madrid, según se aprecia en una captura de la pantalla informativa tomada alrededor de las 8.30 horas del 28 de enero de 2026.

Los trenes afectados acumulan demoras que oscilan entre los 29 y los 50 minutos en sus salidas desde León, lo que ha generado molestias entre los pasajeros que se dirigían principalmente hacia Madrid-Chamartín.

Entre los servicios más afectados figuran:

El Regional Exprés 12613 con salida prevista a las 07:05 hacia Ponferrada, que acumula 38 minutos de retraso.

El AVE 04060 programado para las 07:36 desde Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, con +50 minutos de demora.

El Intercity 04088 y el MD 37088, ambos con salida a las 08:14 y llegada prevista a las 08:43 a Clara Campoamor, que registran +29 minutos cada uno.

Estos retrasos se suman al contexto de incidencias recurrentes en la red ferroviaria española durante las últimas semanas, con problemas en diferentes corredores que han provocado limitaciones de velocidad, averías puntuales y efectos en cadena en la circulación. Desde la estación de León, los paneles informativos mostraban ya a primera hora estos retrasos