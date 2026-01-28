Las fotos de la nevada en León capital y el resto de la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se ha despertado envuelta en un manto blanco puro este miércoles 28 de enero. La capital leonesa, con sus calles, plazas y monumentos cubiertos por una capa de nieve fresca, ofrece postales de auténtico invierno: la Catedral asomando entre copos, el Barrio Húmedo con farolas nevadas y coches aparcados convertidos en montículos blancos. La nevada, que no ha dado tregua desde la madrugada, ha teñido de blanco hasta el último rincón urbano, complicando los pasos de los peatones y devolviendo a la ciudad esa magia invernal que tanto se echaba de menos.