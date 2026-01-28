Diario de León

Las fotos de la nevada en León capital y el resto de la provincia

León amanece teñida de blanco en un nuevo episodio invernal

Redacción
León

León se ha despertado envuelta en un manto blanco puro este miércoles 28 de enero. La capital leonesa, con sus calles, plazas y monumentos cubiertos por una capa de nieve fresca, ofrece postales de auténtico invierno: la Catedral asomando entre copos, el Barrio Húmedo con farolas nevadas y coches aparcados convertidos en montículos blancos. La nevada, que no ha dado tregua desde la madrugada, ha teñido de blanco hasta el último rincón urbano, complicando los pasos de los peatones y devolviendo a la ciudad esa magia invernal que tanto se echaba de menos.

DL

Nieva en Astorga

DL

DL

DL

DL

DL

Nieva en San Miguel del Camino

Nieva en San Miguel del Camino

Nieva en San Miguel del Camino

DL

DL

Nieva en León capital este miércoles 28 de enero

Nieva en León capital este miércoles 28 de eneroDL

Nieve en Riaño

Nieve en San Isidro

sanisidro.net

Nieve en San Isidro

Nieva en León capital

AYTO VILLABLINO

Nieva en Villablino

AYTO VILLABLINO

Nieva en Villablino

AYTO VILLABLINO

Nieva en Villablino

ANGELOPEZ

La nieve cubre la capital

ANGELOPEZ

ANGELOPEZ

ANGELOPEZ

ANGELOPEZ

ANGELOPEZ

ANGELOPEZ

ANGELOPEZ

DL

La nieve cubre la capital

DL

Nieva en Carbajal de la Legua

Nieva en Carbajal de la Legua

Nieva en Carbajal de la Legua

Nieva en Carbajal de la Legua

Nieva en León capital

Nieva en León capital

Nieva en Sahagún

Nieva en Villablino

Nieva en Villablino

