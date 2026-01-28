Herida una mujer de 42 años en León tras el vuelco de un turismo en Valdebimbre

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Una mujer de 42 años ha resultado herida este miércoles tras el vuelco del turismo en el que viajaba en el punto kilométrico 15 de la carretera CL‑622, a la altura del municipio leonés de Valdebimbre, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 07.19 horas, cuando varias llamadas alertaron del accidente y señalaron que la conductora presentaba dolor de espalda y era incapaz de salir del vehículo, por lo que se movilizaron recursos de rescate.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de León, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida. Los bomberos trabajaron en el acceso al interior del turismo para poder liberar a la mujer, que posteriormente fue atendida por los servicios sanitarios 'in situ' antes de su traslado al Hospital de León.

Por el momento no han trascendido las causas del siniestro, que se produjo en un tramo interurbano de la vía que conecta León con la comarca del Páramo.