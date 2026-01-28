Un joven de 22 años resulta herido tras volcar su coche en Villaquejida
El suceso se produjo en las primeras horas de este miércoles
Un joven de 22 años ha necesitado asistencia sanitaria a primera hora de la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente en Villaquejida. El suceso se produjo a las 06.42 horas, momento en el que se informó del vuelco de un turismo en el kilómetro 1 de la carretera LE-524.
A raíz del incidente, se dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia hasta el lugar del suceso. Una vez allí, los sanitarios atendieron al conductor, quien presentaba dolores en la espalda tras el fuerte impacto del vehículo.