Un joven de 22 años resulta herido tras volcar su coche en Villaquejida

Un joven de 22 años ha necesitado asistencia sanitaria a primera hora de la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente en Villaquejida. El suceso se produjo a las 06.42 horas, momento en el que se informó del vuelco de un turismo en el kilómetro 1 de la carretera LE-524.

A raíz del incidente, se dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia hasta el lugar del suceso. Una vez allí, los sanitarios atendieron al conductor, quien presentaba dolores en la espalda tras el fuerte impacto del vehículo.