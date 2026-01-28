La OSCyL suspende los conciertos previstos para este 28 de enero por el temporal

Imagen de una de las últimas actuaciones de la OsCyl. SARA CAMPOS

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León informa de la suspensión de todos los conciertos programados para el miércoles 28 de enero de 2026 dentro del XII Maratón Social Musical de Invierno, debido a las adversas condiciones meteorológicas que afectan a diversos puntos de la Comunidad y que impiden garantizar la seguridad en los desplazamientos del personal y de los grupos musicales.

En León, se cancela el Cuarteto de Percusión en el CEE Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de 11:00 a 13:00 h (talleres).

Las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por fuertes precipitaciones y riesgo en carretera, han llevado a la organización a adoptar esta medida con el objetivo de proteger la seguridad de los músicos, personal técnico y usuarios de los centros.