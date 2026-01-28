Una microcredencial de la ULE formará para aplicar la estadística en el ámbito farmacéutico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) mantendrá abierto hasta el 13 de febrero el plazo de matrícula para la microcredencial universitaria en ‘Estadística aplicada en el ámbito farmacéutico’, que ha sido organizada por el Vicerrectorado de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Se trata de un programa dirigido a quienes hayan cursado Ciclos Formativos, Grados o Máster en Farmacia, Ciencias Químico-Biológicas, Laboratorio o similar, así como técnicos, responsables y profesionales de producción, control de calidad, laboratorio e I+D+i, que necesiten interpretar datos con rigor y tomar decisiones basadas en evidencias porque, tal y como se apunta desde la organización, “en el sector farmacéutico ya no es una opción tomar decisiones sin una base estadística”.

La ULE ofrece una formación práctica y aplicada para comprender estudios clínicos, evaluar la eficacia y seguridad de medicamentos, y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.

COMPETENCIAS CLAVES PARA EL ENTORNO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

A través de estadística descriptiva, probabilidad, inferencia, análisis de la varianza (anova), modelos de regresión con un enfoque aplicado y apoyado en software especializado, y el estudio de ejemplos reales del sector, los participantes adquirirán competencias clave para desenvolverse con solvencia en entornos profesionales vinculados a la industria farmacéutica.

Es una microcredencial diseñada para mejorar la eficacia y fiabilidad de los procesos, y permitirá a quienes cursen estos estudios analizar datos con precisión y dominar la estadística que actualmente exige el sector.

Las clases se impartirá de 17 de febrero a 19 de marzo, en dos sesiones semanales, los martes y jueves de 15:30 a 18:00 horas, hasta completar un total de dos créditos y medio (ECTS).

El importe de la inscripción se ha fijado en 74 euros, más 7,30 del seguro (se sugiere consultar las circunstancias que permiten la exención de matrícula). Toda la información y los formularios se encuentran en el siguiente enlace: https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/titulos-propios/oferta/microcredencial-estadistica-aplicada-ambito-farmaceutico