María José Álvarez Casais encabeza la lista del PP a las Cortes por León

No será Juan Carlos Suárez-Quiñones. La máxima de la renovación y la apuesta por una mujer marcan la decisión del PP para encabezar la lista a las Cortes autonómicas por la provincia leonesa. El cartel para el próximo 15 de marzo de los populares lo protagonizará María José Álvarez Casais.

Más de 10 años después de salir del Ayuntamiento de León, donde ocupó la Concejalía de Comercio y Consumo durante el mandato de Emilio Gutiérrez, Álvarez Casais reaparece en una lista de representación pública para ocupar el puesto que deja el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones.

En su lugar, Alfonso Fernández Mañueco, dentro de la renovación que afectará a casi todos los números uno de las provincias, donde apenas habrá consejeros, ha decidido colocar un perfil sin desgaste, que no cree rechazo ni dé la oportunidad al resto de partidos de centrar la campaña en su ataque, como habían empezado a hacer con Suárez Quiñones. La elección permite ofrecer por primera vez en el puesto de arranque de los lista de los populares a una mujer, al igual que le sucede a UPL con la candidata a la Junta, Alicia Gallego.

Desaparecida de los focos durante todo este tiempo, Álvarez Casais se había mantenido en las ejecutivas provinciales del PP, sin apenas trascendencia, después de que en 2015 Antonio Silván no contara con ella para la lista al Ayuntamiento de León.

La nueva cabeza de lista fue profesora de la antigua EGB, en la especialidad de Ciencias Humanas, y cuenta con formación en Relaciones Laborales. En su currículum cuando se presentó al Ayuntamiento de León se apuntaba además su capacidad como “experta en gestión y administración de empresas”. Esto la permitió trabajar en El Corte Inglés dentro del área de dirección, además de participar en la organización de la empresa de la familia, el grupo Albany, que cuenta cafeterías, pastelerías, hostal y el restaurante las Termas.