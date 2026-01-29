Frente común en la Diputación de León por Feve, la cultura y la sanidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sesión de consenso en la Diputación de León. El Pleno sacó adelante tres mociones clave que tocan de lleno el día a día de los leoneses: desde cómo viajan al centro de la ciudad hasta cómo se organizan las fiestas en sus pueblos o cómo piden cita en el médico. La primera gran moción es un nuevo golpe sobre la mesa por el tren de vía estrecha (Feve). Todos los partidos exigen al Gobierno central que se deje de parches y cumpla de una vez con la normativa que permita que el tren vuelva a entrar hasta la estación de Matallana. Piden que se termine el «castigo» de tener que bajar en la Universidad para coger un autobús. La Diputación reclama que la integración ferroviaria sea una realidad este mismo año y que no se pierdan más viajeros por culpa de una burocracia que parece no tener fin.

La segunda medida toca el bolsillo y la vida social de los ayuntamientos. El Instituto Leonés de Cultura (ILC) aprobó modificar sus bases para que los pueblos tengan más fácil pedir subvenciones. Hasta ahora, para que un ayuntamiento pequeño pudiera organizar un concierto o restaurar un pendón, el papeleo era un laberinto. Con esta moción, se busca que las ayudas sean más ágiles y que el dinero llegue antes a las juntas vecinales y municipios. Es, en el fondo, una forma de asegurar que la cultura no muera en los pueblos por culpa de un formulario mal rellenado.

La tercera moción fue la exigencia a la Junta de Castilla y León para que envíe personal de administración a los consultorios rurales. La realidad actual es que, en muchos pueblos, el médico o la enfermera pierden parte de su consulta haciendo de «secretarios»: cogiendo el teléfono, dando citas o gestionando papeles. Con este acuerdo, la Diputación pide que haya administrativos que liberen a los sanitarios de esa carga, para que cuando un vecino vaya a consulta, el médico pueda centrarse al 100% en su salud y no en el ordenador.

El consenso alcanzado en el Palacio de los Guzmanes lanza un mensaje hacia Madrid y Valladolid: la provincia no admite más demoras en servicios que son vitales para la supervivencia del mundo rural. La triple alianza parlamentaria pone de relieve que la modernización de León debe ser integral.