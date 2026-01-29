José María Viejo: «Los edificios de Gaudí reciben al año a 18 millones de visitantes»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gaudí como elemento de referencia para un trabajo grandioso que ha puesto a Botines en el universo de proyección internacional que inspira este año conmemorativo del arquitecto. José María Viejo, gerente de Fundos, da pautas sobre los objetivos de León en este evento.

La gran marca

Un museo con 142.000 visitantes. José María Viejos aporta alguna de las proyecciones que desde el museo Casa Botines se asoma por ambición al año Gaudí. «La ciudad tiene muchas marcas; tiene la riqueza de poder ofrecer al visitante ejemplos magníficos de arte y patrimonio. Desde Fundos hemos logrado un museo que en el último año ha registrado 142.000 visitantes; fruto de una gran atracción internacional, con galardones a nivel nacional e internacional; hemos logrado dinamizar el entorno, consolidado una feria modernista que es referente y estamos esperanzados con lo que queda por delante; estamos esperanzados en ese activo que es Gaudí, con la creación de un comité de honor y organizador al que hemos sumado a diversas instituciones, la Universidad de León entre ellas. Según datos de Turespaña, Gaudí es la primera razón por la que los japoneses vienen a España».

La pasión por Gaudí

La historia de la caja de galletas en Japón. El director de Fundos desgranó una historia deliciosa que explica las razones por las que los japoneses son obsesos por el arquitecto barcelonés. «Tras la segunda guerra mundial, en el plan de apoyo a Japón, Estados Unidos enviaba alimentos no perecederos, entre los que destacaba un determino dulce de una marca estadounidense que tenía como diseñador a un barcelonés; en esa caja metálica incluyó el universo de Barcelona que recorría la Sagrada Familia, el parque Güell, y otros edificios; de ahí el interés que llevó hasta Gaudí».

Fuente de turismo

Estados Unidos, primera procedencia. Japón al margen, Gaudí es una activo de atractivo turístico cultural de indudable valor para León, para su provincia. Viejo destacó en la entrevista debate del Filandón que entre el turismo foráneo a Casa Botines, la primera procedencia es Estados Unidos.

León y el fenómeno Gaudí

«Hay que ir a Barcelona y observar las colas de turistas». También en ese intento de hacer comprender a León el acento relevante que tiene la proyección internacional de Gaudí, como marca, se añade entender el fenómeno. Para ello, Viejo propone «ir a Barcelona ver las colas ante los grandes referentes arquitectónicos, observar las colas interminables de turistas asiáticos y americanos que emplean su tiempo en observar y escudriñar el valor de esos referentes»

Los números

«18 millones de visitantes». Para acotar la magnitud del evento, la inspiración del fenómeno, José María Viejo detalló que «en el cómputo agregado, los edificios de Gaudí a nivel mundial registran 18 millones de visitantes al año; eso es de una magnitud que está por encima de la Torre Eiffel y otros grandes referentes; Gaudí inspira 2.000 libros traducidos en cien idiomas; es una marca perfectamente conocida en cinco continentes», relató.

El museo

Objetivo Gaudí 2026. Entre los grandes proyectos para posicionarse en las cotas altas de referencia del año Gaudí, José María Viejo acentuó el acierto de la estrategia de Fundos con el mueso Casa Botines: primero por adecuar un edificio a las condiciones de un museo, un edificio de oficinas, con estructura de oficinas, mobiliario y departamentos de oficinas, sistema climático de oficinas y sin capacidad y recursos para ese fin; en poco menos de mil días, pasamos de un edificio de oficinas a un mueso de éxito; acometimos la restauración exterior, encapsulamos dos plantas para ese proceso; remodelamos el discurso museístico desde la aportación de un comité científico con miembros destacados en varios ámbitos, nos dotamos de una exposición permanente y llegamos a nuevas, con noventa piezas originales de Gaudí, de cerámica, forja y un elemento estrella, que es la máscara mortuoria en cera.

Fundos en el año Gaudí

Visión integrada de Gaudí. Para dar más empaque a la presencia de Botines en el entorno que ensalza la figura de Gaudí en este 2026, José María Viejo se refirió durante la entrevista a la «gran responsabilidad y transcendencia de un trabajo que aborda en el plan Gaudí 2026, con 18 programas, 55 acciones, un museo. Un modelo de gestión acorde a la magnitud internacional del evento, tanto desde el ámbito científico como desde la cultura y el patrimonio». Este avance consolida la presencia de León en este acontecimiento a nivel mundial «con una visión integrada de Gaudí, en Cataluña y fuera de Cataluña», reconoció sobre la versión de Gaudí entre 17 entidades de su obra que han logrado generar una visión diferente y de total colaboración. «Botines fue la primera experiencia comercial y residencial que aportó Gaudí».