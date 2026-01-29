Graduados Sociales, siempre en primera línea

Publicado por S. C. Anuncibay Creado: Actualizado:

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de León, Leonardo Olivares Lobato, hace balance desde la nueva sede del Colegio de un 2025 marcado por el centenario de la profesión y de las expectativas para 2026, donde exige a la Administración cambios urgentes en materia de desconexión digital y conciliación.

«Venimos de la celebración más importante de la profesión, nuestros primeros cien años y, a efectos de trabajo, ha sido un año cargado de actividades y de reuniones, tanto con la administración, como con los ministerios y su ministros que nos son afines a la actividad», afirmó Olivares. «También nos ha recibido nuestro Rey Felipe VI y hemos terminado el año con una promesa de la ministra de Seguridad Social sobre plazos, que era muy esperada por la profesión y ahora estamos pendientes de que cumpla su promesa», añadió.

El traslado de la sede responde «a ir con los tiempos», explicó. «Primero supone un ahorro importante que puede destinarse a la formación. Teníamos una sede muy grande y no se usaba en su totalidad. Hoy, que todas las jornadas se hacen vía telemática, no es necesaria ni una gran biblioteca ni un salón de actos», subrayó. «Y segundo, para adaptarla a la realidad colegial. Todos los profesionales estamos viendo que no hay recambio generacional y eso, los colegios, deben tenerlo en cuenta», precisó Leonardo Olivares.

De cara a 2026, «los graduados sociales, igual que otras profesiones afines, estamos esperando un cambio grande por parte de la administración y que cumpla con lo que se lleva demandando desde la pandemia», señaló. La jornada laboral es «24/7 y 365, porque la administración pública no respeta nuestro derecho a la desconexión digital ni a la conciliación familiar», avisó. «Recibimos notificaciones, que van dirigidas a nuestros clientes, todos los días del año y en cualquier hora. De hecho, la noche del 31 de diciembre, yo he recibido cerca de veinte notificaciones», insistió. «Desde los Colegios y desde el Consejo General estamos trabajando, conjuntamente con los ministerios, para dar solución a esta situación y en breve se podrán ver resultados», adelantó.

Olivares denunció que «pregonan derechos, pero no cumplen con todos. A los profesionales que gestionamos empresas, pymes y autónomos, que son los pilares de la economía del país, y a los cuales maltratan de forma constante, nos han transformado en funcionarios sin sueldo y eso desde el 2020». «Hay demasiada carga legislativa, cambiante, que hay que estudiar y luego adaptar a nuestros clientes, no sin la amenaza de la sanción y parte de las gestiones de esas normas se derivan a nuestros despachos», criticó. Recordó ejemplos como «Verifactu, prisas y ahora aplazado», sistemas de prevención de riesgos para empleadas de hogar impracticables o bases de cotización retroactivas con recargos por diferencias de 13 céntimos. En el ámbito procesal, «estamos estrenando la nueva organización de los Tribunales, lo cual generará ligeros «atascos», aunque he de decir que, en comparación con otras provincias, con señalamientos para el año 2029, no estamos tan mal», reconoció. Desde el Colegio y el Consejo se fomenta la mediación como alternativa a la resolución de conflictos, «aunque no debemos confundir mediación con conciliación», aclaró. En clave local, corrigió dos informaciones publicadas: el traslado de la sede del SMAC a Armunia no tiene fecha confirmada («podía ser para el 2027») y la reunión con la Junta de Castilla y León se celebró el 2 de diciembre con abogados, procuradores, graduados sociales y sindicatos. Sobre el control horario telemático desde el 1 de enero, «es falso, básicamente, porque no se ha publicado ni ley, ni real decreto, ni nada de nada», zanjó, aunque recordó que «por supuesto hay que llevar el control horario de los trabajadores por cualquier medio que deje constancia y que se sancione si no se cumple. Como decimos los profesionales, lo que no esté en el BOE. no existe». Para el presidente del Colegio, lo más destacado del cierre de año fue la firma, en diciembre, de los estatutos del Consejo Autonómico de Graduados Sociales de Castilla y León por los nueve colegios provinciales tras más de 20 años de trabajo. «Esto representa una unión de las nueve provincias para poder trabajar mejor y poder ofrecer más servicios, como asesoramiento gratuito para personas necesitadas, orientación laboral y mediación», destacó. Sobre el futuro de León, «no me gusta ser pesimista, soy más bien realista», confesó. Desde Colproleón se trabaja «para apoyar proyectos de futuro reales y para luchar para que, vivas donde vivas, te sientas ciudadano de primera». «Los graduados sociales siempre estaremos trabajando por el futuro de León», sentenció.