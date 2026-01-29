El alfoz de León, en jaque: cinco encapuchados asaltan un chalé en Sariegos y amordazan a la familia

La audacia de las bandas que operan en el área metropolitana de León parece no tener límites. En la tarde de ayer, cinco individuos encapuchados asaltaron un chalé en Sariegos donde reside una familia. El suceso destaca especialmente por la hora en la que se produjo, demostrando que los delincuentes no esperan al amparo de la madrugada para actuar.

Los asaltantes irrumpieron en la propiedad y, con gran rapidez, amordazaron a los moradores para evitar que dieran la voz de alarma. Mientras mantenían a la familia retenida, registraron las estancias en busca de dinero y objetos de valor, huyendo del lugar poco después. Pese a la violencia de la situación, los residentes no sufrieron daños personales, aunque el impacto psicológico por el asalto sufrido en su propio hogar es incalculable.

Este nuevo golpe se suma a la crónica de inseguridad que este diario viene documentando en el Alfoz.

La recurrencia de robos en viviendas unifamiliares está generando una profunda inquietud entre la población leonesa.

El hecho de que el robo se produjera por la tarde confirma que los asaltantes vigilan los hábitos de sus víctimas y no temen ser vistos.

El patrón coincide con los robos previos registrados en el cinturón de la capital, donde la conectividad de las urbanizaciones permite una huida rápida hacia las vías principales.

La Guardia Civil ha intensificado la búsqueda de este grupo de cinco personas, mientras los vecinos reclaman que los proyectos de mejora en el área urbana se traduzcan también en una mayor dotación de seguridad ciudadana.

El asalto de ayer vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de las zonas residenciales del alfoz, que se atienden con pocos efectivos policiales que, además, deben abarcar un área muy extensa de localidades.