Toman posesión 19 nuevos agentes de la Policía Local de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León incorporará próximamente 19 nuevos agentes que han tomado esta mañana posesión como funcionarios en prácticas. El acto se ha celebrado en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo y ha contado con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez, del intendente jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Llorente Pellitero, y del concejal de Régimen Interior, Vicente Canuria.

Los nuevos efectivos pasan ahora a realizar un periodo formativo en el Escuela Regional de Policía Local de Ávila donde permanecerán hasta el mes de abril. Posteriormente, tendrán que realizar otro periodo de prácticas en la propia ciudad de León hasta incorporarse de forma definitiva al Cuerpo Municipal que cuenta en estos momentos con 190 efectivos.

Del mismo modo, seis oficiales han aprobado hoy su respectivo proceso selectivo y comenzarán su periodo de prácticas en la Escuela Regional de Policía Local de Ávila en el mes de abril.

El alcalde de León, José Antonio Diez, les ha dado la enhorabuena por lograr su plaza como agentes de la Policía Local y les ha dado la bienvenida a la ciudad de León en la que van a desempeñar su trabajo.