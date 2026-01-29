Contra la biomasa: «Nuestra salud no es vuestro negocio», en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nuevo pulso vecinal en el corazón de la capital. La Plataforma León Sur ha vuelto a convertir la calle Ordoño II en el escenario de su indignación. Bajo un estruendo de cacerolas y consignas contra lo que consideran una «incineradora encubierta», se concentraron ayer frente a la sede del Ayuntamiento para exigir la paralización inmediata del proyecto de la planta de biomasa y la red de calor prevista en Puente Castro. La portavoz del colectivo, Ruth Sanz, señaló que los vecinos no están dispuestos a permitir que se instalen «cuatro torres de 35 metros emitiendo sustancias (supuestamente) nocivas las 24 horas» a escasos metros de colegios y centros sociosanitarios. Los manifestantes denuncian que este proyecto, promovido por la Junta a través de Somacyl con el beneplácito municipal, supone un agravio comparativo. «Se ha rechazado en Eras, en Navatejera y en Cantamilanos por la presión política; parece que los pulmones de los vecinos del sur valen menos», lamentaron durante la protesta. La movilización pone el foco también en el impacto ambiental y el consumo de recursos.