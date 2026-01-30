La ULE, en el top 5 de las que más gasta por alumno pero a la cola en financiación

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León es la cuarta a nivel nacional que más gasta por alumno, superando los 9.000 euros. El top cinco de las universidades que más invierten en sus alumnos son, por este orden, La Rioja, la Politécnica de Cartagena, León, Cantabria y la Politècnica de Catalunya. En el caso de la leonesa son 9.201 euros, lo que, por tanto, la sitúa a la cabeza a nivel autonómico, ya que Valladolid gasta 8.999 euros, Salamanca 7.579 y Burgos, 7.514 euros, según la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que, por contra, sitúa a la institución académica leonesa entre las que más financiación necesita.

El gasto por alumno está marcado por lo que se conoce como la experimentalidad de los grados y que está condicionado por cuestiones como el Hospital Veterinario, en el caso de esta titulación, o los laboratorios o instalaciones que se precisan para completar la formación práctica del estudiantado, muchas de las cuales están vinculadas a las ingenierías o las Ciencias de la Salud. Algo que, por lo tanto, se incrementará una vez que el próximo mes de septiembre se ponga en marcha el grado de Medicina y teniendo en cuenta que el informe de la fundación hace referencia a los datos de 2024.

En el análisis de la fundación, las universidades españolas que tienen una mayor «necesidad de financiación» son las dos madrileñas: la Rey Juan Carlos y la Complutense y, tras ellas, la Universidad de León. A nivel autonómico, cerca de la de León está la de Burgos, también en números negativos, mientras que Valladolid y Salamanca están en positivo. Estos datos reabren el melón que, desde hace varios equipos rectorales de la Universidad de León reclaman a la Junta una mayor inversión en las dos universidades que, a nivel autonómico, son consideradas más pequeñas en relación al número de alumnos, pero que, sin embargo, con relación a las titulaciones que imparten exigen un mayor desembolso por estudiante matriculado.

La Universidad de Valladolid y la de León son las que más transferencias corrientes por alumno reciben de la Administración autonómica. Pero a la universidad vallisoletana la diferencia entre el gasto y el ingreso le sale a favor, mientras que a León, el saldo resultante es negativo. La institución académica leonesa percibe 9.024 euros por alumno, mientras que el gasto por estudiante es de 9.154 euros. En el caso de Valladolid, el gasto es de 8.904 euros, mientras que el ingreso por alumno es de 9.609 euros. A la Universidad de Salamanca le salen las cuentas en positivo y también a la de Burgos, aunque en este caso tan sólo es por unos euros.

Las diferencias

A nivel autonómico, la Universidad de León también está a la cabeza en gasto de personal, pero, pese a todas las circunstancias es capaza de tener un ahorro bruto en positivo (del 0,8%), aunque muy lejos de los casi diez puntos que logra Salamanca. Las otras dos universidades de Castilla y León, Valladolid y Burgos, también logran ese ahorro neto.

A todo ello se suman las tasas académicas, que son otra de las fuentes de ingreso de las universidades junto con las transferencias corrientes de la Junta. Tras los ajustes de los últimos años, Castilla y León ha salido del grupo de las tres comunidades autónomas que mayor esfuerzo exigían a las familias para el pago de las matrículas. Ahora, se sitúa en el medio de la tabla, con 1.500 euros de media por alumno, alejado de los más de 2.000 y más de 1.800 que continúan poniendo al frente de este ránking a las unviersidades de Madrid y Cataluña.

Contexto general

En este contexto y de forma generalizada el informe señala que la universidad pública española cuenta «con una situación financiera sólida, con una capacidad de financiación del 4,5% y una tasa media de ahorro bruto del 7,2%, aunque persisten desequilibrios territoriales y déficits puntuales en algunas instituciones». Por este motivo, aboga por «reforzar la inversión pública y modernizar el modelo de financiación universitaria, combinando suficiencia, estabilidad y rendición de cuentas».