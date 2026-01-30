León se mantiene al margen del aluvión de limitaciones en la alta velocidad

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Las redes sociales se inundan de imágenes del interior de los coches de trenes de alta velocidad cuando circulan en límites que no lo son; trenes programados para saltar la banca en la banda de trescientos kilómetros por hora que transitan a medio gas, por debajo incluso. Los usuarios, el pasaje se ha convertido en improvisado notario de esa realidad ferroviaria que abordan las limitaciones temporadas, en cascada tras el accidente y descarrilamiento hace más de diez días en Córdoba. Un aluvión de desplome de de los cuadros de velocidades en la red de alta velocidad denunciado casi en streaming por los propios pasajeros que siguen sin pestañear la pantalla de digital que muestra en la cabecera de los coches la velocidad instantánea de la composición; antes de la variante, después de la variante, en el tramo León La Robla, zonas señaladas en cursiva en el relato d ela uniformidad de la plataforma de alta velocidad en el corredor del norte. Lejos de la eclosión que brotó a raíz del trágico accidente en la línea de Madrid-Sevilla, la conexión con León mantiene las constantes vitales y los trenes al media de tiempo programada para trayectos. Se marca la excepción de las limitaciones a 80 en el entorno sur de la capital leonesa, en un tramo apegado al acceso a la ciudad, la limitación del paso por Palencia, vinculada a la zona de agujas, donde el rombo naranja con el 50 en el centro inunda todo el entorno; y la limitación adecuada a la obra del despliegue de la segunda vía, precaución desplegada en la zona en la que se desarrolla ahora la actuación más avanzada. Casi testimonial esta aportación en la red de alta velocidad si se compara con la implantación de excepciones que se concentran en los tramos de las vías de la plataforma de alta velocidad hacia Barcelona y el Levante ; nueve en tramos comprendidos entre Albacete y Cuenca, otro par de limitaciones al este de la ciudad manchega y en dirección a Alicante; al final, los trenes de largo recorrido, las líneas transversales que benefician la conexión de León con el este peninsular, terminan damnificadas de una u otra forma por este fenómeno en las composiciones de recorrido diario a la estación alicantina, a Valencia o Castellón. Un referente mínimo si se compara con la concentración de limitaciones que expone la línea entre Atocha y Figueras, en Gerona, con cuarenta y cinco limitaciones en total, la mayor parte derivadas de denuncias de los propios usuarios desde el interior de los coches que enseñan la agitación de los convoyes en la circulación; la mayoría, también, ratificadas por denuncias y advertencias de los propios maquinistas, relativas al estado real de las vías que recorren los trenes. La plaga no se ha desparramado por la línea del norte que comunica León con la capital de España, con trenes en los que es posible aún entrar en el arco de tiempo previsto en la estación de Chamartín; ayer, en los matinales, salían referencias de los trescientos kilómetros hora, detalles de eficiencia que no se lograron alcanzar en la jornada precedente, plagada de retrasos, transbordos y presión de viajeros que esperaban un tren que no llegaba a tiempo. Otra cuestión podría aportar al debate la red convencional y las limitaciones de ese entramado, en el que la provincia leonesa sólo figura en la vía entre León y Vigo. En dos tablas de limitación de velocidad hay casi mil puntos señalados; más de novecientos, en convencional; 80, en alta velocidad. Se contiene en la línea del norte, donde la inversión no fue espléndida en los últimos años.