CC OO y Tradecyl asesoran el relevo generacional en los pequeños negocios de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

CC OO León y Tradecyl presentaron ayer el programa 'Releva Joven', con el que se pretende impulsar a jóvenes emprendedores en la capital leonesa y garantizar el relevo generacional en los negocios de la capital leonesa.

La secretaria general de CC OO León, Elena Blasco, y la presidenta de la Asociación de Autónomos Tradecyl de Castilla y León de CC OO, María Vallejo, señalaron que es una iniciativa fruto del diálogo social, con la colaboración del Ayuntamiento de León, mediante la que se crea una oficina de asesoramiento para personas emprendedoras que permita asegurar el relevo generacional en el conjunto de los negocios de la ciudad de León. Con ello se aspira, sobre todo, a asegurar el mantenimiento de servicios y del comercio de proximidad.

Más de la mitad de los trabajadores autónomos superan los 50 años y que apenas el 2,3% de estos trabajadores está por debajo de los 25 años, a lo que se suma la pérdida continúa del número de autónomos, en León más de 340 durante el pasado año.

En este ámbito, Blasco recordó el importante sector de hostelería y ocio que tiene la ciudad, el cual limita «emprender en otras actividades», a lo que se suman las dificultades para emprender en el sector de la hostelería por el alto precio del alquiler de locales.

Así, el programa nace como consecuencia de un diagnóstico efectuado por Tradecyl en cuanto al potencial que existe en la ciudad de León, tanto en el caso de emprendedores como en el de consumidores, y que «a todas luces genera buenas expectativas» para el mantenimiento de establecimientos regentados por autónomos que se jubilan. Desde la oficina de asesoramiento y desde la propia asociación, una de las dos reconocidas como interlocutoras en el ámbito de los autónomos en Castilla y León, se asegura un acompañamiento, apoyo, formación y orientación en materia mercantil y de negocio, sobre todo en los primeros momentos de tomar la iniciativa emprendedora. Para el sindicato es también una oportunidad para atender y ofrecer futuro a los trabajadores por cuenta propia.