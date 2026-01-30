UPL cuestiona el acuerdo del Ayuntamiento y la Junta con el transporte metropolitano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fue uno de los puntos de debate del pleno municipal de enero, que si no terminó como una balsa de aceite fue por el desencuentro en algunos aspectos que se preveían por unanimidad. La UPL votó en contra del convenio que el Ayuntamiento de León y la Junta han acordado para impulsar el transporte metropolitano que afecta al área periurbana de la ciudad. El portavoz de UPL considera que este acuerdo entre Ayuntamiento y Junta lleva pareja otra prórroga del contrato del transporte urbano de la ciudad, "otros dos años más, que ya viene de otra prórroga de dos años, con efecto lesivos para los intereses de los ciudadanos y de las arcas públicas; el peor contrato de transporte urbano de España, como usted mismo denunció hace años", le recordó Eduardo López Sendino al alcalde. La oposiciónd e UPL se corrigió con el apoyo del PP a este documento, además del resto de miembros de la corporación. "No entiendo el rechazo a este convenio", replico luego Diez. En el avance de acuerdos también se dio el visto bueno a dos subidas de sueldo a funcionarios municipales y personal laboral de 2,5% y 1,5% sobre el salario fijado a 31 de diciembre y que se hacen efectivas en las nóminas del enero. El cambio de nombres de de calles con orden a la ley de memoria histórica tuvo una respuesta frontal desde la concejala de Vox, Blanca Herreros, con un discurso crítico sobre la inspiración de la norma legal sujetada "por los herederos de ETA y los independentistas catalanes", con un "perjuicio grave para los vecinos de las calles afectadas que tendrán que costear ellos mismos las notificaciones de su cambio del nombre en la dirección". "Y no sabemos aún cuántos son, porque lo pregunté, y me dijeron más de cien, pero no aclaran si son 113 o 193" ironizó al respecto del cambio que afecta a las calles Pilotos Regueral y Alférez Provisional. La concejala de Vox votó en contra del acuerdo; sobre el que el PP advirtió de dudosa imparcialidad al contar con un informe de justificación que elaboró la concejala socialista Elena Aguado. Se abstuvieron los populares y el concejal no adscrito votó a favor con la UPL y el grupo socialista.