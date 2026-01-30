Diario de León

Se desprende parte del techo de la biblioteca de Industriales de la Universidad de León

El suceso no produjo heridos y la Universidad calcula que el lunes ya estarán reparados los desperfectos

El desprendimiento del techo se produjo en la biblioteca.

Abigail Calvo
León

El desprendimiento de parte del techo de la biblioteca de la Escuela de Ingenierías de la Universidad de León sobresaltó a los estudiantes en la mañana del jueves.

El suceso se salvó sin mayores incidentes, ya que ningún alumno resultó herido, aunque sí impactó a los jóvenes que estaban estudiando.

La empresa de mantenimiento de la Universidad de León se desplazó al lugar, además de el arquitecto de la institución académica y el vicerrector de Infraestructuras, Ramón Ángel Fernández, quienes coordinaron la actuación para recuperar cuanto antes la normalidad.

Fernández explica que todo se debió a un "desprendimiento" y que se revisó el resto del techo para detectar si hubiera otros posibles fallos. Está previsto que el próximo lunes, cuando el alumnado regrese a la Universidad ya se haya reparado.

