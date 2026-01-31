La Plataforma en Defensa de Feve insiste en que “es viable” que el tren llegue al centro de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, Feve, volvió hoy a protagonizar un nuevo corte reivindicativo para seguir reclamando que este transporte llegue al centro de la ciudad, con el convencimiento de que “es viable”, basándose en los resultados del informe presentando hace unos días de la mano del prestigioso ingeniero de Caminos, Jaime Pallarol.

“Nos ha dado mucha esperanza porque vemos que hay posibilidades y que los políticos deben ponerse de acuerdo y que necesitamos compromisos”, señaló hoy la portavoz de la plataforma, Isabel Álvarez.

Álvarez recordó que ese informe aporta varias posibles soluciones para la integración de Feve en la ciudad, como la electrificación de la vía en el tramo urbano, aunque la más viable sería la utilización de trenes movidos por hidrógeno verde.

“La opción más novedosa sería poner un tren con hidrógeno verde, que están poniendo la factoría en La Robla y podríamos aprovecharlo. Necesitamos que alguien nos escuche, que las administraciones se pongan de acuerdo, se pongan a trabajar, el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento. Éstos últimos han firmado un convenio de transporte urbano. En este caso el tramo que nos falta sería transporte urbano”, insiste la portavoz, quien añade que Pallarol también les dijo que se podrían aprovechar fondos europeos para ello.

Pallarol, quien fue jefe del Servicio de Transporte Ferroviario y Logística de la Generalitat Valenciana, insistió en que el éxito de la integración de Feve en los transportes valencianos fue la unión y el trabajo conjunto de todas las administraciones, algo que no existe en León.

“¿A qué estamos esperando? Necesitamos que se unan, que tiren para delante y dejen trabajar a los técnicos”, reclamó Álvarez, quien recordó que los actuales trenes que circulan por toda la línea tienen más de 50 años y hay que cambiarlos ya. “Quizá es el momento de hacerlo todo, de tener un buen proyecto de futuro para otros cincuenta años”, añadió.

Y es que la plataforma está convencida de que se trata de “decisiones políticas” y por eso afirman que van a seguir insistiendo para conseguir que el tren regrese al centro de la ciudad y que no tengan que seguir usando autobuses eléctricos.

“Necesitamos estar ahí, picar puertas, remover conciencias porque se puede hacer. Hemos sido capaces de reunir a 12.000 personas bajo una misma bandera: nuestro tren. Si los políticos nos representan, tienen que recoger nuestro sentir”, reclama.

La plataforma seguirá con estos cortes reivindicativos cada sábado, mientras se barajan otras protestas, porque en todo este tiempo aseguran que “han aprendido mucho” y han conseguido desmontar “una a una todas las mentiras que nos han contado”, finalizó Álvarez.