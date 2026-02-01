Estado de las carreteras en León: consulta los tramos afectados por la nieve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La nieve condiciona en la mañana de este domingo la circulación en diversos puntos de la provincia de León, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico. La nieve ha obligado al cierre total al tráfico de la carretera LE-473, concretamente en el tramo comprendido entre Geras y Caldas de Luna.

Además, las autoridades han restringido el paso de camiones y vehículos articulados en otros cinco puntos de la red secundaria leonesa. Estas limitaciones afectan a la carretera LE-481 en Torrestío, a la LE-321 en el entorno de Redipuertas y a la LE-333 entre las localidades de Cofiñal y Maraña. Asimismo, se prohíbe el tránsito de vehículos pesados en la LE-234, desde Prioro hasta Siero de la Reina, y en la LE-233, en el trayecto que une Besande con Siero de la Reina. Se recomienda extremar la precaución al volante en toda la provincia.

La Dirección General de Tráfico y la Junta de Castilla y León disponen de información sobre el estado de las carreteras en tiempo real, que se puede consultar aquí: