Un nuevo skyline dibuja el horizonte del campus de la Universidad de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

A punto de cumplirse 55 años desde que comenzó a fraguarse el Campus de Vegazana, la Universidad de León se ha convertido en los últimos años en un verdadero revulsivo de la zona norte de la capital leonesa. Con el crecimiento de facultades y escuelas —a punto de agotar las últimas parcelas construibles con el desembarco de Medicina—, los solares que antes daban paso al espacio universitario se han convertido desde hace poco más de dos décadas en la base para edificios modernos, de gran altura, que ya no se pueden construir en el centro de la ciudad.

En 2005 se aprobó la urbanización del sector de la Universidad, con un proyecto que contemplaba la construcción de 1.225 viviendas. Un crecimiento que se apoyó en el crecimiento y el impulso de la institución académica y que en la actualidad se ha convertido, sobre todo, en un espacio para familias jóvenes que ya cuentan con todos los servicios. La opción de invertir en vivienda y, después, realquilarla a universitarios ofreciendo como máxima garantía la cercanía al campus también ha sido otra de las estrategias de los leoneses y que ha elevado el precio de la vivienda en esta zona, con una media que rondan los 2.700 euros el metro cuadrado, según algunas inmobiliarias.

No sólo ha cambiado el entorno. El Campus de Vegazana no ha dejado de crecer. Desde aquella primera piedra (aún hoy en día se conserva el monolito que se plantó para recordar este hecho— que dio origen a lo que es actualmente la Facultad de Filosofía y Letras, la zona universitaria de León se ha transformado por completo.

Todo comenzó en torno a esa facultad dedicada a las humanidades, a la que le siguieron la de Ciencias Biológicas y Ambientales, Derecho y Veterinaria. La formación de los maestros o los propios veterinarios se hacía fuera del campus y no fue hasta 1979 cuando oficialmente se creó la Universidad de León que hasta entonces dependía de la Universidad de Oviedo. Después el crecimiento se hizo hacia la acera de enfrente y hacia arriba, donde comenzaron a construirse dos facultades gemelas, que acogerían inicialmente Magisterio (hoy Ciencias de la Salud) y la Escuela de Minas, que hasta el curso 2013/2014 impartía sus estudios en el edificio de La Corredera.

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el aulario completaron el desarrollo de lo que se conoce como la parte baja del Campus de Vegazana, que tras cruzar la arteria principal para llegar a la zona universitaria se completó con el edificio de gestión, la biblioteca y después llegarían el Crai-Tic, con Scayle en su interior, y el Darwin de Biología, además de centros de investigación. Pero el gran salto se hizo en la parte alta, con Económicas y Empresariales e Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial.

La última facultad en levantarse ha sido Educación, que se trasladó a la parte más alta y dejó su espacio original para Ciencias de la Salud. En su línea se construyeron también el Módulo de Investigación Cibernética, el hangar para ensayos aeroespaciales y ahora se levanta lo que será la Casa del Estudiante. Un edificio moderno con una inversión que superará los 16 millones de euros.

Pendiente de la construcción de la Facultad de Medicina, que ocupará la última parcela libre de Vegazana, la Casa del Estudiante abre el campus a un nuevo concepto. Se trata de un edificio que dará servicio a toda la comunidad universitaria. Zona de estudio, salas de reuniones , cafetería y comedor, forman parte de este complejo que busca ofrecer un espacio similar al que ya existen en otras universidades, sobre todo las anglosajonas, que quiere ser un punto de encuentro para todos los miembros de la Universdidad de León. La Casa del Estudiante contará con tres plantas y espacios, al más puro estilo estadounidense, para que los universitarios puedan desarrollar su vida social y cultural con el apoyo de la propia universidad, lo que se conoce como los student union.

La evolución del campus ha sido constante, creciendo en facultades y escuelas, pero también en instalaciones vinculadas a la investigación. Un ejemplo de ello son el Crai-Tic y otro el MIC, cada uno en un extremo del campus. Las nuevas demandas, incluso, exigieron la ampliación de la Facultad de Educación, la última en construirse. El horizonte, sin embargo, parece que ya se cerrarán, a tenor del espacio, con la Facultad de Medicina, que se construirá entre el Edificio de Gestión Académica y la Biblioteca de San Isidoro. Los primeros pasos ya se han dado con las catas.

Así, aquel entorno que comenzó a fraguarse en 1972, al que los alumnos tenían que llegar dejando a un lado parcelas y solares, ha sido ocupado por nuevos edificios, algunos aún en fase de construcción, y nuevos edificios académicos. Un crecimiento ligado al conocimiento y que ha convertido a la zona norte de la capital leonesa en un entorno moderno. Aquella vega que estaba a las afueras de la ciudad se ha integrado y conectado definitivamente a través de pisos, un salto del entorno agrícola a la semilla del conocimiento y la investigación.