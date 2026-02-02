La avería de la exploradora del AVE tapona la circulación de trenes en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La máquina que revisa las vías de inicio de jornada en León se quedó atascada en un momento del recorrido de patrullaje que realiza cada madrugada; así que el lunes comenzó con torniquete para los cientos de viajeros leoneses que esperaban subirse a un tren a primera hora de esta mañana en la estación provisional. La afamada 336 completa desde hace casi dos años la labor de revisión de las vías de alta velocidad. La incidencia agita el malestar ya continuo que los pasajeros muestran hacia el servicio ferroviario.