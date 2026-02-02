Cae un narcopiso en León: la Policía Nacional detiene a tres personas e incauta cocaína, heroína y marihuana

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Un punto de venta de droga al por menor, localizado en un domicilio de León ha sido desmantelado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía que han detenido a tres personas, han informado este lunes fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La investigación se inició meses atrás, cuando se tuvo conocimiento de que en dicho domicilio podrían estar realizándose numerosas transacciones de drogas.

Las gestiones policiales permitieron constatar un continuo trasiego de personas en el inmueble, así como contactos fugaces e intercambios de lo que presumiblemente eran sustancias estupefacientes entre los moradores y personas ajenas al mismo, con intercambios que también se producían en la calle cerca del piso.

Tras solicitar la correspondiente autorización judicial para el registro del domicilio, los agentes realizaron una entrada en la mañana del pasado viernes.

En el interior se encontraban los dos moradores y un tercer hombre ajeno al domicilio al que, tras su identificación, se le constató una orden de detención en vigor dictada por un juzgado.

Durante el registro se incautó una cantidad significativa de sustancias y objetos relacionados con el tráfico de drogas: 20 gramos de cocaína, 4 gramos de heroína, 420 gramos de marihuana, 3 bellotas de hachís, 2 balanzas de precisión, 4 navajas y 950 euros en efectivo fraccionados en billetes de bajo importe.

La pareja residente en el domicilio fue detenida por un delito de tráfico de drogas, mientras que la tercera persona, al que además de constarle una requisitoria judicial tenía numerosos antecedentes policiales por robo con fuerza, fue detenido al sospecharse que podría estar intercambiando objetos procedentes de robos por sustancias estupefacientes. EFE

