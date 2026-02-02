Diario de León, un periódico de dos siglos

Integrantes de la primera redacción del Diario de León. Encabezados por el primer director, Eloy Blanco del Valle, se encuentran colaboradores como José González, Risaco, Alberto López Argüello, Esteban de Nogales, Salvador del Nido e Isaac Martín Granizo.DL

Diario de León cumple este 3 de febrero de 2026 sus 120 años de historia, consolidándose como el decano de la prensa en la provincia. El rotativo sale a la calle con su ejemplar número 52.878, tras más de un siglo narrando la actualidad de una tierra que ha sido protagonista desde el primer día de su existencia. La palabra León, escrita siempre con mayúsculas, ha sido el hilo conductor de una publicación que ha llegado hasta el último rincón de una provincia diversa y rica en matices.

El primer ejemplar del periódico vio la luz el 3 de febrero de 1906, festividad de San Blas, saliendo de la imprenta del señor Tejedor en la calle La Paloma. Aunque no se conserva aquel número inaugural, los archivos de la hemeroteca guardan ejemplares desde el 5 de febrero de ese mismo año. El obispo Juan Manuel Sanz y Sarabia impulsó la creación del rotativo, con Eloy Blanco del Valle como primer director. La idea era clara: "El apostolado moderno no puede ser fecundo sino es cultivado por la prensa buena; necesitamos un periódico", según contó años después José González, quien estuvo presente en aquellas reuniones fundacionales.

Desde sus inicios, el periódico estableció una amplia red de corresponsales por toda la provincia, muchos de ellos sacerdotes, que se convirtieron en una de sus principales señas de identidad. Nombres como Manuel Pérez Álvarez o Cruz Cabo forman parte de la larga lista de profesionales que han contribuido a contar las historias más cercanas de León. La primera fotografía publicada llegó en 1906, una imagen de los "papones de Jesús" durante la Semana Santa, tomada por Germán Gracia.

Los primeros años del rotativo leonés

En sus comienzos, Diario de León salía a primera hora de la tarde con cuatro páginas y una suscripción mensual de una peseta. La cabecera llevaba impresa la mención "Con censura eclesiástica", dejando clara su vinculación con la Iglesia Católica. El éxito del periódico se reflejó desde el principio en la publicidad, que ocupaba buena parte de sus páginas con anuncios de comercios locales, joyerías y ferreterías.

Primera fotografía publicada en el rotativo, en 1906. Reflejaba una de las estampas más significativas de la cultura y tradición leonesas, la Semana Santa.DL

El rotativo nació en un momento convulso de la prensa leonesa, cuando otras cabeceras como El Porvenir, El Magisterio o El Heraldo de León competían por hacerse un hueco en la sociedad. Las polémicas entre medios eran frecuentes, aunque todos encontraron tiempo para fundar la Asociación de la Prensa en 1906. León era entonces una ciudad pequeña que soñaba con convertirse en una verdadera capital de provincias, con el Ensanche como nexo entre el casco antiguo y la estación de ferrocarril.

La consolidación durante la República y la Guerra Civil

En 1920, el periódico cambió de empresa propietaria y pasó de ser "Periódico de noticias" a "Periódico católico regional". Se convirtió en portavoz de los sindicatos católicos, manteniendo su línea editorial conservadora. Durante la década de los años 20, el rotativo impulsó campañas a favor de los soldados leoneses destinados en África y apoyó a la Cultural y Deportiva Leonesa cuando nadie lo hacía, con fecha de 29 de abril de 1922.

Antonio González de Lama, hombre de letras y uno de los directores del Diario de León más emblemáticos. DL

La proclamación de la II República en 1931 tensionó la redacción, aunque Diario de León se mantuvo firme en defensa de sus ideales católicos. El 14 de abril de ese año, un editorial provocó la reacción de los republicanos, llenando de cartas y llamadas las oficinas del periódico. Durante estos años, el rotativo cubrió las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron votar en 1933, destacando que fueron las primeras en hacer cola ante las urnas.

La Guerra Civil no representa el mejor capítulo en la historia del periódico, aunque sus páginas sirven para estudiar el ambiente de aquellos tres años. León se sumó al bando nacional desde el primer momento, y el rotativo reflejó esta postura en sus páginas. En este periodo, el periódico contaba con corresponsales en el frente, con firmas como Mariano Domínguez Berrueta o González de Lama narrando las crónicas bélicas.

La transformación tras el franquismo

Los años 40 y 50 trajeron dificultades económicas que pusieron en peligro la viabilidad del proyecto. En 1956, la empresa Sarpe entró en el accionariado, dejando por primera vez al Obispado en minoría, aunque mantuvo su peso en las decisiones. José Luis Pérez Herrero asumió la dirección como primer laico en 1956, marcando un punto de inflexión en la historia del rotativo.

La década de los 60 supuso la llegada de Alfredo Marcos Oteruelo a la dirección en 1964, quien abrió las puertas a periodistas titulados sin vinculaciones con la Iglesia. Una nueva generación de profesionales transformó el periódico, cuidando no solo qué se contaba, sino también cómo se contaba. Entre las firmas destacadas que pasaron por la redacción se encuentra Francisco Umbral, quien reconoció la importancia del rotativo en su carrera profesional.

En 1973, el periódico experimentó un cambio fundamental al comenzar a salir por las mañanas, coincidiendo con la adopción del sistema de impresión offset. Diario de León fue el segundo periódico de España en utilizar esta técnica moderna. La muerte de Franco en 1975 y la coronación del Rey Juan Carlos I fueron cubiertas con la nueva cabecera que sustituía el nombre completo por las siglas DL.

La era democrática y la modernización

La transición democrática marcó una nueva etapa para el rotativo. Íñigo Domínguez, que asumió la dirección tras la marcha de Javier Olave a Madrid, recuerda como portada destacada "El pueblo dijo sí", del 7 de diciembre de 1978, cuando se aprobó la Constitución española. En 1984, el periódico adquirió La Hora Leonesa por 134 millones de pesetas, heredando el tamaño de periódico y consolidando su liderazgo en la provincia.

Descarga de la primera rotativa Offset en la sede del Diario de León en Pablo Flórez. DL

Francisco Martínez Carrión consolidó el rotativo con nuevas secciones y, sobre todo, con más información local sin perder la perspectiva autonómica, nacional e internacional. Se incorporó el color a los suplementos deportivos y se lanzaron nuevas iniciativas que conectaban con los lectores leoneses. El cierre de Riaño, el fin progresivo de la minería o el Pacto de León fueron algunos de los temas que marcaron estas décadas.

La expansión y entrada en el siglo XXI

En diciembre de 1989, el empresario leonés Antonio Váquez compró las acciones del periódico, poniendo como consejero a su hijo Antonio Váquez Cardeñosa. La construcción de una nueva sede en Trobajo del Camino supuso el cambio más significativo, con instalaciones modernas de 2.382 metros cuadrados. El 16 de abril de 1994 se lanzó una edición especial para El Bierzo, reconociendo la importancia de esta comarca.

En 1997, La Voz de Galicia entró como socio mayoritario, trayendo su filosofía empresarial sin que el rotativo perdiera su identidad leonesa. Se abrieron delegaciones en las cabeceras de comarca y se crearon nuevos suplementos que enriquecieron la oferta informativa. En 2007, el empresario José Luis Ulibarri se hizo con la mayoría de las acciones, integrando al periódico en uno de los grupos mediáticos más importantes de Castilla y León.

El periodista berciano Pablo Lago asumió la dirección introduciendo suplementos dedicados al turismo, la gastronomía y la innovación tecnológica. Joaquín S. Torné le sustituyó en mayo de 2013, viviendo como director la muerte de Isabel Carrasco en 2014, la noticia más impactante en la historia reciente del rotativo. Sánchez Torné ha liderado en estos últimos años la gran transformación digital de Diario de León con resultados destacados tanto en calidad como en cifras de lectores y páginas visitadas. Asimismo, la actual dirección ha logrado colocar a Diario de León como el periódico más leído en Castilla y León.

El carácter de Diario de León

Diario de León es el periódico decano de la provincia leonesa, fundado en 1906 por impulso del obispo Juan Manuel Sanz y Sarabia. A lo largo de sus 120 años de historia, ha mantenido como seña de identidad la información local y provincial, llegando hasta el último rincón de León gracias a una amplia red de corresponsales. El rotativo ha pasado por diferentes etapas y propietarios, desde sus orígenes vinculados a la Iglesia Católica hasta su integración en grupos mediáticos regionales, adaptándose siempre a los cambios sociales y tecnológicos sin perder su esencia leonesa.

Cómo ha evolucionado

La prensa regional en España ha experimentado profundas transformaciones desde principios del siglo XX. Los periódicos provinciales nacieron vinculados a instituciones religiosas o políticas, con tiradas limitadas y distribución local. Durante el franquismo, muchos de estos rotativos sirvieron como portavoces del régimen, mientras que con la llegada de la democracia recuperaron su pluralidad informativa. La crisis del sector en el siglo XXI obligó a los periódicos regionales a reinventarse mediante la transformación digital, manteniendo no obstante su compromiso con la información de proximidad que los diferencia de los grandes medios nacionales. Pasando por diferentes sedes, hoy lo hace desde la redacción recientemente implantada en el Edificio Europa de la capital leonesa y, en el Bierzo, desde el emblemático Edificio Minero de Ponferrada.

La esencia del Diario de León

La prensa local cumple una función esencial en la democracia al informar sobre los asuntos que afectan directamente a los ciudadanos de un territorio concreto. Los periódicos provinciales como Diario de León narran las historias de personas y comunidades que difícilmente tendrían cabida en los medios nacionales, preservando además la memoria colectiva de una región. La información de proximidad fomenta la participación ciudadana y el control de las instituciones locales, contribuyendo a fortalecer el tejido social y la identidad territorial.

Bendición de la sede del Diario de León en Ponferrada.L. DE LA MATA

La era digital

La digitalización de la prensa española comenzó en la segunda mitad de los años 90, cuando los principales diarios nacionales crearon sus primeras páginas web. Los periódicos regionales se sumaron a esta tendencia a partir del año 2000, aunque inicialmente con versiones digitales muy limitadas. La verdadera transformación llegó con la crisis económica de 2008, que obligó a los medios a repensar su modelo de negocio. Hoy en día, la mayoría de los rotativos combinan su edición impresa con potentes plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones móviles que multiplican su alcance y permiten nuevas formas de contar historias. No en vano, Diario de León se ha convertido en el buque insignia de Edigrup, grupo editorial al que pertenece. Hoy, Diario de León regala el primer periódico que conserva su hemeroteca, el número 2, ya que hasta la fecha nadie ha sido capaz de encontrar ese misterioso número 1 que se publicó el 4 de febrero tras la presentación del nacimiento del periódico el 3 de febrero que hoy celebra una histórica efeméride para la prensa en España. 120 años de verdad, un periódico de dos siglos.