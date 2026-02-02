Un atropello en León capital deja un herido de 47 años

Un trabajador del 112 de Castilla y León.JCYL

A las 13:29 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba de un atropello en la calle Jaime Balmes, esquina con avenida San Juan de Sahagún, en León capital.

El peatón de 47 años reportaba dolor en un brazo y una pierna.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a Emergencias sanitarias que envía recursos, a C.N.P. de León y a Policía Local.