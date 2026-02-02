El PP de León se apoya en el Bierzo para las autonómicas y da protagonismo a las mujeres

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El comité electoral del Partido Popular de León, presidido por José Luis Nieto, aprobó hoy la lista que concurrirá a las próximas elecciones autonómicas con un 93,75% de renovación ya que sólo se mantiene uno de los 13 titulares y de los 3 suplentes respecto a los anteriores comicios y con una media de edad que ronda de 48 años.

La lista, tal y como se anunció la pasada semana, estará encabezada por María José Álvarez Casais y contará con la continuidad del procurador y alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, en el número cuatro.

La renovación supone, además, una importante presencia de mujeres y un rejuvenecimiento de la candidatura con dos miembros por debajo de los 35 años entre los 13 titulares, al que hay que sumar uno más entre los tres suplentes.

La lista es la siguiente:

1.- María José Álvarez Casais

2.- Netfalí Fernández Barba

3.- Elena Bollo de Miguel

4.- Antonio Jaime Mendoza Toribio

5.- Olga Natalia Pérez Rodrìguez

6.- Roberto González Barrero

7.- Amparo García García

8.- Julio Arias Escuredo

9.- Laura Torralba García

10.- Esteban González Pablos

11.- María Camino Lozano García

12.- Borja González Garzón

13.- Tamara Castro Carrera

Suplentes

14.- Luis Alfonso Cordero Rodríguez

15.- María Elena Bailez Lobato

16.- Ivan Caballero Feo

Curriculum

1.- María José Álvarez Casais

Diplomada en Magisterio, especialidad Ciencias Humanas, por la Universidad de León, fue concejala de Comercio, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de León en el mandato 2011-2015. Desde entonces, ha ejercido labores directivas en el grupo empresarial familiar.

2.- Neftalí Fernández Barba

Licenciado en Derecho, su experiencia política se remonta a los años 90 como presidente de la asociación de vecinos Pajariel, en el barrio de Flores del Sil de Ponferrada. Ha sido concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada entre 2011 y 2013 y concejal hasta el final de mandato, en 2015. Repitió como concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada entre 2020 y 2023. También ha sido director de Cáritas en Ponferrada en 2018.

3.- Elena Bollo de Miguel

Médico de profesión, es licenciada en Medicina por la Universidad de Salamanca, ha tenido una trayectoria en la especialidad de Neumología. Ha ejercido, primero, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (1994) para trasladarse ya a la provincia, primero en el Hospital del Bierzo (19941995) y con posteridad al Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) donde fue jefa de Neumología entre 2018 y 2022 y, desde entonces, ejerce como Director Médico del Caule.

Además, ha compatibilizado estas funciones con la docencia, como profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Salamanca entre 2019 y 2022.

4.- Antonio Mendoza Toribio

Peón especialista de Medio Ambiente, es alcalde de Oseja de Sajambre desde 2003 y ostentó la presidencia de la Mancomunidad Montaña de Riaño entre 2011-2015 y 2019 y 2023. Desde ese año, ha sido procurador por León en las Cortes de Castilla y León

5.- Olga Natalia Pérez Rodríguez

Profesora de Música en el Instituto Educación Secundaria Beatriz Osorio de Fabero, ha sido presidenta de Nuevas Generaciones de Ponferrada entre 2005 y 2008 y tesorera del Consejo Regional de la Juventud de Castilla y León entre 2005 y 2009. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Castilla y León y de la Comisión Gestora de León.