Un motorista de 50 años herido tras chocar con un coche en Trobajo del Camino

Una colisión entre un turismo y una moto a la altura del número 62 de la calle Alfageme, en Trobajo del Camino, deja un motorista herido este lunes. El varón de 50 años herido se quejaba de dolor en una pierna.

El suceso se ha producido a las 18:58 horas cuando el 112 de Castilla y León ha avisado a la policía local de San Andrés del Rabanedo, a Policía Nacional y a Sacyl que moviliza una ambulancia.