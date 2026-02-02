Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En lo que va de año, siete vuelos han sufrido las consecuencias de las inclemencias meteorológicas en el Aeropuerto de León. Según confirma Aena, cuatro de los vuelos fueron desviados, uno de ellos como consecuencia de existencia de nieve en la pista, y otras tres operaciones fueron canceladas.

La capacidad del ILS, el sistema de apoyo para que los pilotos puedan tomar tierra en condiciones de escasa visibilidad, pone en entredicho su capacidad, ya que no es capaz de respuesta a las necesidades reales del Aeropuerto de León.

El sistema es de categoría I, el más bajo del mercado con lo que ante una situación adversa, como niebla o intensa lluvia, declinan la posibilidad de aterrizar en León ante la escasa seguridad y apuestan por otra pista, que generalmente suele ser la asturiana.

El domingo el vuelo, el procedente de Oporto y con una treintena de personas, también fue desviado a Avilés y sus pasajeros trasladados a León en autobús.

La sociedad leonesa clama por un ILS de categoría superior que no frene las posibilidades de crecimiento del Aeropuerto de León.