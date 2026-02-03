León se ilusiona con ser sede de la Agencia de Salud

León confía en sus potencialidades para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo que generaría «trescientos empleos directos» y que permitiría a la provincia luchar contra la despoblación desde su polo biotecnológico y farmacéutico, el tercero más importante de España, según se expuso.

El alcalde de León, José Antonio Diez, recordó ayer que la propuesta incluye el antiguo edificio de Caja España en el Alto del Portillo como sede, lo que «permitiría una implantación rápida» en el caso de que la candidatura leonesa, apoyada por el Ayuntamiento de la capital, la Diputación, la Junta, la Universidad, toda la profesión veterinaria y más de treinta empresas, fuese la ganadora.

El Consejo de Ministros debe comunicar su decisión antes del 17 de febrero y León, la única provincia de la autonomía que se ha postulado, compite con otras siete ciudades de España como son Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, Oviedo y Lugo.

Diez insistió en que León es una ciudad con las condiciones «ideales» para liderar esa «descentralización» que es el fin último de estas agencias estatales. El presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge, destacó que León «tiene muchas opciones», pero «hace falta» que confíen «en que una ciudad de provincia también puede estar a la altura y liderar proyectos nacionales».

El presidente del Sindicato Veterinario de CyL, Manuel Martínez, afirmó que esta agencia será «un nodo central de preparación, prevención y respuesta rápida ante emergencias sanitarias desde el enfoque one health». Esto permitirá atraer «talento docente e investigación» y generar empleo, con una previsión inicial de sesenta empleos directos y otros trescientos puestos de trabajo a lo largo de su desarrollo, matizó.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, transmitió el apoyo a la candidatura leonesa que «cumple de manera objetiva y acreditada todos los criterios» y podría contar con «una implantación rápida y eficiente», mientras la rectora de la Universidad de León, Nuria González, incidió en el «ecosistema académico y científico» de la ciudad encabezado por la Facultad de Veterinaria. Además, destacó las titulaciones vinculadas a las Ciencias Ambientales, la Escuela de Ingeniería Agraria, la futura Facultad de Medicina y las Ciencias de la Salud.