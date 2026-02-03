El Gobierno toma medidas a la mortaja de Feve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es fácil adivinar lo que hacen técnicos de topografía en medio del pasillo ferroviario entre el apeadero de la Asunción y la estación de Matallana. Por si quedaran dudas, transeúntes y vecinos de la zona, preguntaron a los operarios. «Nosotros estamos con el proyecto del bus eléctrico». El bus eléctrico que sacó hace poco más de quince días a miles de personas a las calles de León a martillear al Gobierno con su decisión de enterrar las vías para que circule un autobús que transborde al pesaje del tren, mientras el tren no va a volver a la estación del Padre Isla. Un operario con chaleco amarillo y trípode, que avanza sobre los mismos pasos que otros operarios con chaleco amarillo emprendieron la pasada semana, le toma las medidas al cadáver de Feve para la sepultura de las vías, por encargo del Gobierno que no se baja del proyecto.