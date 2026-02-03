La Cámara de Comercio enseña a las empresas leonesas a defenderse ante los ciberataques

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un entorno en el que cualquier “ciberataque puede costar mucho a las empresas”, la Cámara de Comercio de León organiza este miércoles una jornada práctica en la que enseñar a los empresarios a anticiparse, actuar y recuperarse frente a las amenazas. La acción formativa dirigida por los expertos de Asac Marco A. Prieto y Juan Manuel Rodríguez es gratuita, previa inscripción en la web del organismo cameral, y se celebra en la sede de la avenida Padre Isla, de 09.30 a 11.00 horas

La jornada incide en que “cada día, las pymes se enfrentan a ciberataques cada vez más sofisticados que pueden poner en riesgo sus datos, su reputación y la confianza de sus clientes”. Ante este peligro, los expertos mostrarán de manera práctica “qué hacer antes, durante y después de un ataque para proteger la empresa y minimizar daños” ante “ataques cada vez más sofisticados, como el phishing, el ransomware o el robo de credenciales, que pueden provocar brechas de seguridad con consecuencias graves para su actividad”.

La jornada la guiarán los dos profesionales de ASAC, consultora asturiana del sector de las Tecnologías de la Información, con 30 años de experiencia y más de 650 clientes.

Marco A. Prieto, director técnico en la empresa, es ingeniero informático con amplia experiencia en el sector TIC, especialmente en ciberseguridad, nube (Cloud/Datacenter) y transformación digital, y es una figura activa en eventos y conferencias del sector. Juan Manuel Rodríguez, responsable de Ciberseguridad CISO en la firma, lidera la estrategia de ciberseguridad y la monitorización de amenazas en entornos cloud.