Oportunidad inmobiliaria en León: subastan terrenos con rebajas de hasta el 87%

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portal de subastas Escrapalia ha anunciado la salida a subasta pública de 11 nuevos activos inmobiliarios que forman parte del proceso de cierre de la antigua gigante del sector, Reyal Urbis. Esta operación destaca especialmente por la oferta de 73.500 metros cuadrados de suelo situados en las provincias de León y Zamora, los cuales están valorados en 5 millones de euros.

Detalles de los terrenos en León y Zamora

Valverde de la Virgen.DL

En León, la oferta se divide en varias zonas de gran interés:

San Esteban, La Tejera y Cantamilanos Sur: Se subasta la mitad de la propiedad de siete terrenos destinados a viviendas, con un total de 26.700 metros cuadrados. Su precio de salida es de 650.000 euros, un 75% menos de su valor de tasación.

Valverde de la Virgen: En la urbanización El Cueto, salen a la venta 11 parcelas ya listas para construir que superan los 5.000 metros cuadrados. El precio inicial es de 52.500 euros, lo que supone un descuento del 87%.

Además, se incluye un pequeño trastero en la ciudad de León por un precio inicial de 2.000 euros.

León.DL

En la ciudad de Zamora, se subastan cuatro parcelas en la zona de Cabañales que suman 27.800 metros cuadrados. Aunque están valoradas en 2,9 millones de euros, el precio para empezar a pujar es de 400.000 euros, lo que representa una rebaja del 86% respecto a su tasación original.

Zamora.DL

¿Cómo participar en la subasta?

Para poder realizar una oferta, los interesados deben realizar un depósito de garantía que varía según el terreno y que será devuelto a quienes no resulten ganadores. Los plazos para participar terminan en diferentes fechas de febrero de 2026, concretamente entre los días 16 y 26 según el lote elegido.

El origen de estos activos

Estos terrenos pertenecen a lo que fue Reyal Urbis, una de las empresas inmobiliarias más importantes de España y Europa, que llegó a tener millones de metros cuadrados para construir viviendas y una gran cartera de hoteles y oficinas. Tras no poder renegociar sus deudas, la empresa entró en un proceso de disolución y liquidación ordenado por la justicia en 2017.

Desde abril de 2024, se han subastado de forma progresiva más de 140 activos de esta compañía en toda España con el objetivo de obtener el máximo beneficio posible para saldar sus compromisos económicos. En esta ocasión, además de León y Zamora, también se incluyen terrenos en otras localidades como Jerez de la Frontera, Madrid, Asturias, Albacete, Huelva y Guadalajara.