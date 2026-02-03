Más de 170 nuevos estudiantes internacionales inician su experiencia académica en la Universidad de León.

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Universidad de León dio hoy la bienvenida a los 176 nuevos estudiantes internacionales que este semestre cursarán estudios de Grado y que se suman a los 150 del primer semestre que decidieron continuar su estancia durante todo el curso académico.

México, con 50 estudiantes, es la nacionalidad más numerosa, seguida de Italia, con 35, y Colombia, con once, en una convocatoria en la que también se sumaron estudiantes procedentes de países menos habituales, como son Moldavia, Georgia, Bosnia, Armenia, Mozambique o Nigeria.

Por facultades, Ciencias Económicas y Empresariales atrae al mayor número de estudiantes de movilidad, con un total de 69, seguida por la Faculta de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho, con 22 y 21, respectivamente, y la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, con 18.

En una jornada “clave” para su orientación e integración en la vida universitaria, el equipo de la Oficina de Relaciones Internacionales recibió hoy a los nuevos estudiantes, que pudieron resolver dudas sobre su estancia y familiarizarse con el funcionamiento académico y administrativo de la Universidad.

El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, fue el encargado de darles la bienvenida a una Universidad en la que, según destacó, la internacionalización es “un pilar fundamental”, ya que “permite a los estudiantes adquirir formación académica, pero también competencias interculturales y experiencia profesional que enriquecen su desarrollo personal y su futuro profesional”.

De acuerdo con los datos aportados por Benítez Andrades, la ULE incrementa cada año en torno a un cinco por ciento el número de estudiantes que la eligen, tanto en movilidad como en matrículas regulares gracias también a programas como las becas Talent, que facilitan que estudiantes con buen rendimiento académico acudir a la Universidad de León con apoyo en matrícula y desplazamiento.

Este primer contacto institucional se enmarca en la Semana de Bienvenida, que se inició ayer con una chocolatada, donde los estudiantes pudieron tener un encuentro con las madrinas y padrinas del programa de acogida de AEGEE. La programación continuará mañana con una jornada de presentación de los servicios de la ULE y una gymkana en el Campus de Vegazana, para dar paso el jueves a una visita guiada por la ciudad, que incluirá una parada en el Ayuntamiento de León, donde serán recibidos por el alcalde. La programación terminará el viernes con una salida por la provincia, concretamente a la Montaña Central, donde los estudiantes disfrutarán de una comida tradicional.

La Semana de Bienvenida de los estudiantes internacionales no solo facilita su adaptación al entorno académico, sino que también promueve la creación de vínculos entre compañeros de distintas nacionalidades, contribuyendo a fortalecer la dimensión internacional y multicultural de la institución.