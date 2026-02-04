El ambulatorio de Eras en León ganará 7 consultas para consolidar el nuevo horario de tarde

El ambulatorio de Eras de Renueva se prepara para ganar siete consultas más con las que asentar el modelo de trabajo de cuatro mañanas y una tarde para la plantilla, que como beneficio estrella para los pacientes, trae la extensión del horario de atención.

Y lo hará gracias a que la Gerencia de Atención Primaria acaba de sacar a licitación las obras para adaptar la primera planta de este centro de salud, el más grande del área sanitaria de León, donde habilitar tres nuevas salas destinadas a medicina familiar, tres para enfermería y una séptima estancia de uso polivalente, según la plataforma de contratación.

El proyecto, financiado íntegramente por Sacyl, dispone de un presupuesto base de 62.346 euros y un plazo de ejecución de dos meses. El objetivo es dotar al centro de la infraestructura necesaria para que la rotación del personal —que permite extender las consultas ordinarias desde las 8.00 hasta las 22.00 horas— no encuentre limitaciones de espacio y garantice la fluidez asistencial.

Fuentes sanitarias confirman que las instalaciones «se han quedado pequeñas» al gestionar las dolencias de pacientes del bario y San Esteban y otros tres municipios. Las nuevas consultas se podrán acondicionar aprovechando parte de las salas de espera actuales. El proceso administrativo ya está en marcha y cuenta con una particularidad técnica: las empresas interesadas, que pueden presentar sus ofertas hasta el día 13 de febrero, deben visitar el centro de salud esta semana, el día 5, como requisito imprescindible para concurrir, ya que deberán conocer sobre el terreno las necesidades de adecuación de los espacios.

Adaptación al modelo «4+1»

Esta inversión es la respuesta estructural a la estrategia de Atención Primaria para acabar con el «embudo» de primera hora, al permitir que los pacientes puedan acudir a su médico de cabecera o enfermera en horario vespertino o de mañana sin que el centro funcione únicamente como un servicio de urgencias a partir de las 15.00 horas.

Con la creación de estas siete salas, Eras de Renueva podrá absorber con mayor comodidad a los pacientes de las más de 37.000 cartillas que atiende del barrio, San Esteban y los municipios de Villaquilambre, Garrafe de Torío y Santa Colomba, al facilitar que el equipo sanitario que cubre la «tarde obligatoria» disponga de despachos propios y equipados. Según las mismas fuentes, esta ampliación no solo mejora la logística del ambulatorio, sino que repercute directamente en la calidad del servicio, al reducir las aglomeraciones en las salas de espera y permitir un cumplimiento más estricto de los horarios de cita.

La reforma de Eras se suma así a los cambios progresivos que también afectarán a otros centros urbanos de la capital, como La Palomera, donde las nuevas consultas se ubicarán en el espacio que ha dejado la atención de salud mental infanto-juvenil, o José Aguado II, dentro de la apuesta por una sanidad pública que se adapte a los ritmos de vida y laborales de los leoneses. El modelo 4+1 garantiza la presencia de equipos completos de médico y enfermera todas las tardes de lunes a viernes.

El primero del nuevo modelo laboral

Las colas, los teléfonos saturados y la sensación de que todo el barrio está esperando al médico o enfermera al mismo tiempo se irá diluyendo con la apertura de las nuevas consultas médicas y de enfermería por la tarde, ya que se repartirá la afluencia de pacientes a lo largo del día.

Y Eras de Renueva será el primer centro de salud urbano que estrene en León el nuevo modelo de trabajo de la plantilla sanitaria de 4+1, que también se aplicará progresivamente en La Palomera, José Aguado II y El Ejido, e implicará rotar a 170 profesionales para que al menos todos efectúen una tarde.

No en balde, Atención Primaria atienden 3,4 millones de consultas cada año y gestiona 110.000 cartillas y 11.600 de pediatría en un complejo mercado para «pescar» manos profesionales. Si antes, a partir de las 15.00 horas, los centros de salud se convertían en un servicio de urgencias o directamente echaban el cierre, ahora con la implantación de equipos cubriendo la tarde de forma habitual, las instalaciones sanitarias estarán operativas, con consultas ordinarias, hasta las 22.00 horas, lo que evitará que muchos usuarios sacrifiquen su jornada laboral para acudir por la mañana.

Con dos equipos de tarde y un tercero en previsión

La obra de Eras permitirá que dos equipos completos de médico y enfermera trabajen por la tarde, aunque se acondionará espacio para consolidar un tercer equipo. Así se distribuirá la atención a los enfermos de modo más eficiente con menos pacientes a la vez, en un ambiente más tranquilo y de menos esperas al suavizar los picos de demanda, lo que se traducirá en un cumplimiento más estricto de la hora de cita y más tiempo de calidad con el profesional de cabecera, porque «cuando los sanitarios trabajan en horarios más equilibrados y con menos sobrecarga, su nivel de estrés y fatiga disminuye y ello se nota directamente en la consulta», según los expertos.