San Kazurrín, amor a la leonesa

Es una celebración para solteros, parejas o grupos. No hace falta profesarse amor eterno, solamente es cosa de disfrutar de la velada del viernes de la mejor forma posible: con una buena compañía que se trae de casa o se encuentra en el lugar, con degustación de los mejores productos de la gastronomía leonesa y con ganas de bailar. Porque el círculo lo completa un DJ, que no es cuestión de llevar bailes tradicionales a esas horas de la noche, pero hubiera sido rematar el círculo.

Un sector de la hostelería leonesa pone en marcha «San Kazurrín» la celebración de San Valentín, pero el 13 de febrero. Es viernes. Vísperas del sábado, sabadete. Pero en otra versión. Se aceptan corazones, aunque no es el argumento central. Está abierto a parejas, que no en exclusiva, si bien también se admite a los impares y a los grupos. Y no hay garantía de que quien entra en solitario salga sin compañía. Ellas y ellos. Lenguaje inclusivo para ideas modernas. Se anuncia en las redes sociales estos días y tiene visos de contar con una respuesta significativa.

La organización corre a cargo de Consentido, una agencia que trabaja de la mano de Las Pallozas para este evento y que deja la cocina en manos de Kazurro Merendero, con un «Solete de la Guía Repsol» a cuestas como bagaje fundamental de reconocimiento expreso a su cocina.

CON MÚSICA

Para la música, el argentino Gastón que ya ha hecho noches memorables en sociedades recreativas de la capital o Dani Martín amenizando el espectáculo previo. Luego un pinchadiscos (según refiere el Tik Tok en el que se lanza la iniciativa).

Hay aforo limitado para la ocasión. Es la experiencia leonesa para la gente a la que le gusta la identidad leonesa. Todo en el mejor de los órdenes y con sensación de ambiente especial para la cita. No hay mejor oportunidad.

Relacionada con la Legio VII, una fiesta romana llamada Juno Februata, era el origen supuesto de la celebración de San Valentín, en la cual era costumbre que los jóvenes varones escogieran el nombre de su pareja durante esos días extrayendo de una caja un papel con el nombre de la muchacha en cuestión. Estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos.

ESENCIA LEONESA

Tiene más carácter apócrifo lo que León pretende hacer la semana que viene para rendir honores al santo que une corazones. Y que liga la esencia de lo leonés a lo afectivo. Ha habido en los últimos años iniciativas más tradicionales, con celebraciones dedicadas a las parejas donde se contemplaban también las que enlazaban a personas del mismo sexo. Pero esta va más allá.

San Valentín fue eliminado del calendario católico ante las dudas que existían sobre el origen pagano de su historia. Fue en 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, segundo cuando se tomó la decisión. En León las referencias son históricas, pues. Desde aquel año, la Iglesia Católica dedica el 14 de febrero a la advocación de los santos Cirilo y Metodio. Así, el 14 de febrero pasó a ser una fecha con santo, pero sin celebración, hasta que el consumismo del siglo XX lo eligió como el día ideal para incrementar las compras.

La iniciativa leonesa trata de recuperar, más que el consumismo, el carácter leonés y el sello de identidad de la Región de León. A medio camino entre las señas locales y el negocio, se recuerda que el aforo del negocio es limitado y que es conveniente realizar las reservas con anticipación. agenciaconsentido.es/san-kazurrin/ es el foro para realizarlo. Todo con el objetivo de pasarlo lo mejor posible y de llevar a cabo una iniciativa que mezcla lo leonés y lo festivo.

Todo para buscar una iniciativa de carácter novedoso, que haga confluir la unión de las dos filosofías en busca de un resultado final adecuado para celebrar la festividad en el mejor ambiente posible con vistas a convertir en costumbre de cara a próximos años la iniciativa que ahora se pone en marcha. Todo sea por el amor. A León.

Es una mezcla entre el amor a lo genuinamente leonés y la celebración del discípulo de Cupido en la etapa moderna