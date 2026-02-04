Un accidente en La Venta de la Tuerta implica a dos vehículos

Dos vehículos se han visto implicados en un accidente de circulación que ha tenido lugar esta mañana en la N-630 a la altura de La Venta de la Tuerta.

Fuentes de la Guardia Civil significaron que las consecuencias del siniestro se limitaron a los meros daños materiales.

La principal preocupación pasaba por socorrer a los conductores y ordenar el tráfico en la zona, muy complicado por las condiciones de la meteorología.

Los vehículos habían quedado en el medio del vial y por las evidencias iniciales, daba la sensación de que el principal implicado viajaba en dirección a León.