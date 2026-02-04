Diario de León
Un accidente en La Venta de la Tuerta implica a dos vehículos

La Guardia Civil solo conoce la existencia de desperfectos, por el momento

Dos vehículos se han visto implicados en un accidente de circulación que ha tenido lugar esta mañana en la N-630 a la altura de La Venta de la Tuerta.

Fuentes de la Guardia Civil significaron que las consecuencias del siniestro se limitaron a los meros daños materiales.

La principal preocupación pasaba por socorrer a los conductores y ordenar el tráfico en la zona, muy complicado por las condiciones de la meteorología.

Los vehículos habían quedado en el medio del vial y por las evidencias iniciales, daba la sensación de que el principal implicado viajaba en dirección a León.

