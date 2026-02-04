El CEL 'hace' de oro a Fernando Santos, el leonés que lidera el sector editorial nacional

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) ha desvelado este miércoles el nombre del máximo galardonado de su edición 2025. Fernando Santos Vicente, CEO y administrador solidario de Editorial MIC, ha sido distinguido con el Premio Círculo de Oro, un reconocimiento que pone en valor una trayectoria de más de tres décadas marcada por la expansión nacional desde la capital leonesa y la apuesta por el talento local.

El anuncio fue realizado por el presidente del CEL, Julio César Álvarez, y el secretario general, Nicesio Álvarez, quienes destacaron a Santos como un referente de que el éxito empresarial no entiende de fronteras cuando hay visión de futuro. "Su trayectoria es la prueba de que el talento y la constancia generados en León pueden liderar mercados a nivel estatal, creando un desarrollo económico y social sostenible", subrayaron desde la entidad.

Un imperio forjado desde León

Fernando Santos Vicente (León, 1969), licenciado en Ciencias de la Información, fundó junto a Ana Martínez la Editorial MIC en 1994. Lo que comenzó como un proyecto pionero se ha convertido hoy en la empresa del sector editorial que más contratos públicos gestiona en toda España, demostrando que la innovación en los modelos de negocio es la clave para la supervivencia y el crecimiento en la era digital.

Desde su sede en León, la labor de MIC se proyecta no solo al resto del país, sino también al ámbito internacional. Para el CEL, este premio es también una forma de reivindicar el "emprendimiento con raíces", ese que genera empleo estable y cualificado en la provincia, combatiendo la deslocalización y reforzando la identidad económica de la provincia.

Cita con el empresariado leonés

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo viernes 27 de febrero, a partir de las 20:00 horas, en un escenario de excepción: el Palacio de Exposiciones de León. La gala del Círculo de Oro no solo servirá para homenajear a Santos Vicente, sino que también será el marco para la entrega de las Distinciones Empresariales, que reconocen a otros sectores y figuras clave del tejido productivo leonés.

Además de su vertiente económica, el evento mantendrá su compromiso social. El CEL ha confirmado que el diez por ciento de la recaudación de la gala se donará a la Asociación de Enfermedades Raras de León (Aderle), reforzando el vínculo entre el éxito empresarial y el apoyo a los colectivos más vulnerables de la sociedad leonesa.

La máxima distinción del CEL recayó el año pasado en Adolfo López Aguayo, al valorar su aportación "positiva" a la economía y al sector del reciclaje como CEO y presidente de RMD. Una compañía que creó junto a Avelino Encinas en Ribaseca a finales de los noventa con cinco empleados y 150.000 euros de facturación y hoy dispone de 200 empleos y más de 200 millones de facturación, además de extender sus tentáculos a nivel nacional e internacional con sedes en Sevilla, Marruecos y Perú.