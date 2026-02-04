Enfermería hace valer su papel en la sanidad leonesa

Más de un año después del relevo, la nueva junta de gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de León hace balance de un periodo en el que se han «impulsado importantes cambios alineados con los compromisos adquiridos al inicio del mandato, centrados en la eficiencia, la formación continua, la visibilidad de la profesión y la mejora de los servicios a los colegiados».

Dentro de este ideario, «uno de los pilares fundamentales ha sido la formación», trasladan desde el colectivo, que detalla que «a lo largo de 2025 se han organizado numerosas actividades, muchas de ellas de carácter gratuito, con el objetivo de facilitar a las enfermeras y enfermeros una actualización constante de sus conocimientos y competencias profesionales». Como ejemplo, destacan el curso «Más que Suturas: Competencia Enfermera en Cirugía Menor. Iniciación», orientado a reforzar el papel de la enfermería en el ámbito de la cirugía menor.

En investigación, el colegio destaca que «León se ha situado como la provincia con mayor número de profesionales inscritos en la bolsa de enfermeras investigadoras de Castilla y León, dentro del proyecto Mapeando, impulsado por la Comisión de Investigación del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, un dato que refleja el compromiso investigador de la enfermería leonesa». Como añadido de este esfuerzo, resaltan «la organización de la ‘II Jornada Conceptos de Enfermería: Cuidados, Investigación y manejo en Acceso Venoso: Construyendo Nuevos Conceptos’, que se celebra estos días en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de León», lo que consolida al colectivo como «un espacio de encuentro y actualización científica para los profesionales».

El año de gestión de la nueva junta de gobierno ha dado también para renovar la comisión Deontológica del Colegio y «participar activamente en la redacción del nuevo código Deontológico de la Enfermería Española», en el que se refuerza «el compromiso con la ética profesional y la calidad asistencial».

La junta de gobierno incide en que, «en el área de Tesorería, se han implementado mejoras orientadas a modernizar y optimizar la gestión económica del colegio», como la «renegociación de acuerdos con proveedores, la reducción de gastos en diversas partidas y la incorporación de nuevas formas de pago para facilitar los trámites a los colegiados»; siempre sin olvidar «la transparencia como uno de los principios fundamentales de la gestión». Además, se ha reorientado el servicio de asesoría jurídica para consultas de carácter profesional, ofreciendo apoyo especializado en cuestiones relacionadas con el ejercicio de la profesión».

Hacia afuera, el colegio ha mejorado «la visibilidad social de la enfermería». Para lograrlo, señalan, «se han mantenido reuniones con distintas asociaciones y entidades sociales para sentar las bases de proyectos de divulgación y colaboración», lo que ha posibilitado «programas de voluntariado», como el «organizado con Cruz Roja de León, dirigido a personas sin hogar».

En este empeño, se ha participado «activamente en la campaña nacional ‘Pregunta a tu Enfermera’, impulsada por el Consejo General de Enfermería, una iniciativa que ha superado los 130 millones de impactos en seis meses y que ha contribuido de forma decisiva a visibilizar el papel esencial de las enfermeras en la salud de la ciudadanía». No se han olvidado tampoco de poner «en marcha una nueva página web, más moderna, segura y accesible», y reforzar «la presencia del colegio en redes sociales» para favorecer «una comunicación más directa con los colegiados y con la sociedad». Este escaparate ha servido para dar visibilidad, entre otros, al «acto de reconocimiento en el que se otorgó el título de presidentes honoríficos a todos los expresidentes».

En este 2026, adelantan desde la junta, trabajan «en el establecimiento de nuevos acuerdos con entidades privadas en ámbitos como viajes, servicios bancarios o automoción, con el objetivo de ofrecer a los colegiados condiciones preferentes y beneficios exclusivos». Todo con el «firme compromiso con la defensa del ejercicio profesional y con la seguridad de los pacientes». Por ello, perseverarán en el esfuerzo «para evitar situaciones de intrusismo profesional, promover el cumplimiento de la normativa vigente y defender que las funciones propias de la enfermería sean desempeñadas por profesionales debidamente cualificados, siempre en beneficio de una atención sanitaria segura y de calidad».