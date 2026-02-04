El PSOE leonés presenta su candidatura y ataca a Mañueco: "No ha gobernado pensando en la gente"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, y el representante del partido en la Junta Electoral, José Pellitero, registraron hoy oficialmente la candidatura del PSOE leonés a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo ante la Junta Electoral Provincial.

El secretario general socialista fue contundente al señalar que “Mañueco no ha gobernado pensando en la gente, lo ha hecho única y exclusivamente en el interés de su partido y de unos pocos”. “El nivel de descontrol del Gobierno de Mañueco ha llegado a tal punto que incluso hemos visto cómo el PP hacía campaña en redes sociales presumiendo de haber votado en contra de medidas clave para esta Comunidad”, recalcó.

Asimismo, recordó que el PP votó en contra de más de 100 resoluciones fundamentales en las Cortes, como la mejora de las pensiones de más de 126.000 leoneses, el pago de indemnizaciones a los afectados por los incendios forestales o la jubilación anticipada de los bomberos forestales”. “Son decisiones partidistas que atacan directamente a los servicios públicos, a la cohesión social y a la dignidad de miles de familias”, afirmó.

El PSOE de León considera que el debate en el Partido Popular “no está en el cambio de caras ni de nombres; el problema del PP en León no solo es Quiñones es Mañueco”. “Quiñones ha sido únicamente el representante de Mañueco en la provincia para aplicar unas políticas fracasadas que han perjudicado gravemente a León durante décadas”, apuntó Cendón y añadió que “Mañueco está absolutamente desacreditado y el problema del Partido Popular no es quién encabece la lista en León, sino unas políticas fracasadas que han castigado a la provincia durante décadas”.