La Junta supervisará a partir de ahora oposiciones a policía local como las de León

La Junta de Castilla y León ha trasladado al Consejo de Cooperación Local las novedades que comportará a partir de ahora el proceso de selección de aspirantes al ingreso en la Policía Local, medida que se toma en consenso con la Federación de Municipios y Provincias, con el fin de evitar las irregularidades que se han producido en casos como el de León, donde hasta dos oposiciones han sido impugnadas por los participantes en el concurso, tanto en la modalidad de oficiales como en la de agentes, esta última con 40 firmantes de una denuncia por prácticas no ajustadas a la ley.

El Consejo de Cooperación Local es un órgano mixto de diálogo y cooperación que garantiza la audiencia y el conocimiento por parte de los representantes locales de diversos asuntos que, por su naturaleza o su ámbito de aplicación, incumben directamente a las entidades locales de Castilla y León.

La Junta dio a conocer la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que regulará la realización de los procesos selectivos unificados de agentes de Policía Local en Castilla y León, cuya gestión será asumida por la Junta de acuerdo con el convenio suscrito con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

En el último proceso de selección en León para cubrir once plazas de agentes, hubo sospechas en el examen psicotécnico, que ademas de excluir al 60% de los aspirantes (la media en pruebas de este tipo en otras provincias se sitúa entre el 5% y el 10%) incluía la exigencia de distinguir si la persona que realizaba la prueba era hombre o mujer.

Regulaciones de este tipo permitirán a los ayuntamientos encomendar a la Administración autonómica la convocatoria y gestión de los procesos selectivos, racionalizando su organización y aumentando la transparencia del procedimiento. Entre las novedades, se contempla la posibilidad de optar por el sistema de oposición en el turno libre (prescindiendo del concurso de méritos) y la elección de destino en acto público tras la finalización de las pruebas, lo que agilizará el proceso y aportará mayor transparencia a la adjudicación de plazas.

Las tareas de selección de los opositores del último examen en León estaban basadas en el apartado psicotécnico en un test elaborado por una empresa privada externa al Ayuntamiento de León. Es la misma que fue obligada a repetir el examen psicotécnico en la prueba de los oficiales, un proceso que todavía se encuentra abierto con cuestiones por aclarar.

Ahora, de conformidad con el convenio suscrito entre la Junta y la FRMP, la Admininistración debe asumir la gestión de este proceso unificado en 2026, con el inicio del proceso selectivo previsto para el mes de mayo, lo que hace necesario trasladar esta Orden al Consejo de Cooperación Local lo antes posible para su posterior aprobación, publicación y aplicación.